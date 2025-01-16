Στις πρώτες θέσεις της ΕΕ βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά την απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ το 2024, σύμφωνα με τον υπολογισμό έτους που παρουσίασαν σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τη διαχείριση του συνόλου των χρηματοδοτικών και επενδυτικών εργαλείων που διαχειρίζεται το ΥΠΕΘΟΟ.

Όπως επεσήμαναν, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έκλεισε το 2024 με δαπάνες ύψους 13,3 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό δημοσίων επενδύσεων της τελευταίας 14ετίας και το 2025 θα αυξηθεί περαιτέρω σε 14,1 δισ. ευρώ, έναντι 5,6 δισ. το 2019. Δηλαδή οι δημόσιες επενδύσεις το 2025 θα είναι αυξημένες κατά 150% σε σχέση με το 2019.

Το 2024 επίσης επιτεύχθηκε υπερεκτέλεση του προϋπολογισμού του ΑΠΔΕ σε ποσοστό 101,25%, ενώ το 2025 οι δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω σε 14,1 δισ. ευρώ (+16%) και το 2026 σε 16,4 δισ. (+17%).

Επιπλέον, το ποσοστό απορρόφησης των Κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2021-2027 το 2024 (με στοιχεία 31.12.2024) ήταν το τέταρτο υψηλότερο στην ΕΕ.

Ττο ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης διαμορφώθηκε το 2024 σε 51%, με πλήρη επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα μας στην όγδοη θέση της ΕΕ. Ειδικότερα, από τα 36 δισ. ευρώ που είναι το συνολικό πρόγραμμα η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι στιγμής 18,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 51% του συνολικού προϋπολογισμού. (Αν προσθέσουμε τα κονδύλια που συνδέονται με το επόμενο αίτημα πληρωμής οι συνολικές εισροές θα φθάσουν σε 21,3 δισ. ευρώ και το ποσοστό εκταμιεύσεων θα ξεπεράσει το 59% του προϋπολογισμού). Για να λάβει τους πόρους αυτούς η χώρα μας έχει εκπληρώσει 107 ορόσημα και στόχους.

Όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη, ξεκίνησαν και προγραμματίζονται:

- Το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» για την αγορά πρώτης κατοικίας, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- Το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- Το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων για πολύ μικρές επιχειρήσεις, με έμφαση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

- Η Προδημοσίευση νέας δράσης «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει αυξηθεί κατά 150% σε σχέση με το 2019, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της έμφασης που δίνει η κυβέρνηση σε θέματα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Η Ελλάδα είναι τέταρτη στην ΕΕ στις απορροφήσεις στο ΕΣΠΑ και όγδοη στο Ταμείο Ανάκαμψης, πράγμα που υπογραμμίζει τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται κάθε μέρα για την απορρόφηση και την αξιοποίηση των πόρων. Και δεν μιλάμε μόνο για αριθμούς, αλλά για έργα που αφήνουν συγκεκριμένο αποτύπωμα για τους πολίτες. Όπως τα προγράμματα “Εξοικονομώ”, οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, τα απογευματινά χειρουργεία, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων (MyDATA), τα 250 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία και το δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή υλοποιούνται. Και ακολουθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια σε 750 δημοτικές ενότητες, η ανακαίνιση 80 νοσοκομείων, η επέκταση του προσωπικού γιατρού, ο οδικός άξονας Ε-65 (Τρίκαλα-Εγνατία), το πρόγραμμα “Σπίτι μου 2”, η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και 85 έργα επεξεργασίας και καθαρισμού αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Το 2024, μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας, η Ελλάδα αξιοποίησε στο μέγιστο βαθμό τα χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της. Με αποτέλεσμα η οικονομία μας να καταγράψει, εκ νέου, ρυθμούς ανάπτυξης κατά πολύ υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εξακολουθώντας να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ΕΕ ως προς την απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Η εκτέλεση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 13,3 δισ. ευρώ το 2024, έφτασε στο 101,25% του αρχικού προϋπολογισμού, ενώ, το 2025 οι πόροι θα αυξηθούν στα 14,1 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του μεγαλύτερου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της τελευταίας 15ετίας. Τα κονδύλια αυτά κατευθύνονται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των υποδομών, στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Οι πόροι αυτοί απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας και όχι στους ‘’λίγους’’, όπως με έωλα επιχειρήματα, ισχυρίζονται κάποιοι στο δημόσιο διάλογο.

Έμπρακτη απόδειξη αποτελούν, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως, για παράδειγμα: το ‘’Σπίτι μου ΙΙ’- όπου κατατέθηκαν 25.000 αιτήσεις τις πρώτες 25 ώρες της πλατφόρμας στο gov.gr- , το ‘’Αναβαθμίζω το σπίτι μου’’ και το ‘’Εξοικονομώ’’, το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων, η ενίσχυση Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, αλλά και προγράμματα κατάρτισης χιλιάδων ανέργων δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Στην κοινωνία και την οικονομία κατευθύνεται το σύνολο των πόρων του ΕΣΠΑ, ύψους 26,2 δισ. ευρώ. Στους πολλούς απευθύνεται η νέα δράση ‘’Εξωστρέφεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων’’ με πόρους του προγράμματος ‘’Ανταγωνιστικότητα’’. Στην κοινωνία απευθύνονται οι δράσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν πάνω από 3.400 νέες θέσεις εργασίας. Τους πολλούς αφορούν τα έργα ΣΔΙΤ που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ανάμεσά τους φοιτητικές εστίες, δίκτυα άρδευσης και κατασκευή φραγμάτων, μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Στους πολλούς κατευθύνεται το Ταμείο Μικροπιστώσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ύψους 80 δισ. ευρώ, με ξεχωριστή μέριμνα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Αλλά, και τα δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ που χορήγησε η ΕΑΤ, με το 89% να κατευθύνεται σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ. Τις νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις και όχι τους ‘’λίγους’’ στηρίζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, με το οικοσύστημα των funds, venture capital και private equity, πολύ σύντομα να διαχειρίζεται συνολικά 2,2 δισ. ευρώ. Με προσήλωση στους στόχους και σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες, επιταχύνουμε τη μεταρρυθμιστική πολιτική μας, με στόχο τη διπλή σύγκλιση τόσο σε επίπεδο εισοδημάτων με την υπόλοιπη Ευρώπη, όσο και σε επίπεδο ισόρροπης ανάπτυξης μεταξύ όλων των περιφερειών της χώρας».

Στη διάρκεια της συνέντευξης τις δράσεις αρμοδιότητας τους παρουσίασαν: η Γ.Γ. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ& ΕΠΑ) Κατερίνα Οικονόμου, ο Γ.Γ Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γιώργος Ζερβός, ο Διοικητής Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης, ο Διευθυντής της Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκος Σέργης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε., Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος και η Διευθύντρια της ΕΥΣΣΑΕ του ΕΣΠΑ κ. Αργυρώ Ζέρβα.



