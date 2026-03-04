Λογαριασμός
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή αντίδραση με κέρδη 2,03%

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,55%

Χρηματιστήριο Αθηνών

Ισχυρή ανάκαμψη παρουσιάζουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά το «ξεπούλημα» των προηγούμενων ημερών, εν μέσω ήπιας ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά προσπαθεί να ανακάμψει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλες απώλειες 9,97%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.116,73 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2,03%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 52,32 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,55%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+14,91%), της Optima Bank (+3,75%), της Alpha Bank (+3,02%), της Elvalhalcor (+2,85%) και της Εθνικής (+2,49%).

Ανοδικά κινούνται 77 μετοχές, 21 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+14,91%) και ΕΥΑΘ (+7,78%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-8,79%) και ΣΙΔΜΑ (-2,74%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

