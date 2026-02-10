- Η βιομηχανική παραγωγή της χώρας αυξήθηκε κατά 3,9% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ
- Η παραγωγή στον τομέα των μεταποιητικών βιομηχανιών σημείωσε άνοδο 3,8% την ίδια περίοδο
- Η αύξηση αυτή είναι μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αφού τον Δεκέμβριο 2024 η αύξηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023 ήταν 7,7%
Αύξηση 3,9% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε ανοδικά κατά 3,8%.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 3,9% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 7,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
Από την αύξηση:
*Κατά 68,2% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.
*Κατά 3,8% του δείκτη μεταποίησης.
*Κατά 1,3% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Από τη μείωση:
*Κατά 1,5% του δείκτη παροχής νερού.
Σε μέσα επίπεδα πέρυσι, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2024.
Ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.