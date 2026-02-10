Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η βιομηχανική παραγωγή της χώρας αυξήθηκε κατά 3,9% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ

Η παραγωγή στον τομέα των μεταποιητικών βιομηχανιών σημείωσε άνοδο 3,8% την ίδια περίοδο

Η αύξηση αυτή είναι μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αφού τον Δεκέμβριο 2024 η αύξηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023 ήταν 7,7%

Αύξηση 3,9% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε ανοδικά κατά 3,8%.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 3,9% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 7,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

*Κατά 68,2% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

*Κατά 3,8% του δείκτη μεταποίησης.

*Κατά 1,3% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Από τη μείωση:

*Κατά 1,5% του δείκτη παροχής νερού.

Σε μέσα επίπεδα πέρυσι, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2024.

Ενώ ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,4% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

