Αυξημένη η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο

Ενισχυμένη κατά 0,7% ήταν η δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουνίου 2024, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Αύξηση κατά 0,3% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου έτους 2024 προς τον Ιούνιο 2023.
Το ίδιο διάστημα, η ολική χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2024.
Μείωση 2,7% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου του έτους 2024 προς τον Ιούνιο 2023.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.