Αυξημένη η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούνιο

Η δύναμη του ελληνικού στόλου αυξήθηκε κατά 0,7%, αλλά το ίδιο διάστημα η ολική χωρητικότητα παρουσίασε μείωση της τάξης του 3,4%

ναυτιλία

Ενισχυμένη κατά 0,7% ήταν η δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουνίου 2024, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αύξηση κατά 0,3% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου έτους 2024 προς τον Ιούνιο 2023.

Το ίδιο διάστημα, η ολική χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2024. 

Μείωση 2,7% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου του έτους 2024 προς τον Ιούνιο 2023.

