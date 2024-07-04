ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν νέα ρεκόρ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 23,85 μονάδων (–0,06%), στις 39.308 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 159,54 μονάδων (+0,88%) στις 18.188,30 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 28,01 μονάδων (+0,51%) στις 5.537,02 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

