«Mισογεμάτο» ποτήρι για τη γερμανική οικονομία

Επιτέλους θετικός, αν και ισχνός, αναμένεται ο δείκτης ανάπτυξης στη Γερμανία για το 2025. Ωστόσο οι «Πέντε Σοφοί» της Οικονομίας εμφανίζονται επιφυλακτικοί.«Η στασιμότητα λίγο πολύ παραμένει, οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις δεν έχουν γίνει ακόμη και η όποια αχτίδα αισιοδοξίας μετατίθεται στο 2026, το νωρίτερο...». Αυτά είναι, σε γενικές γραμμές, τα συμπεράσματα των «Πέντε Σοφών» της γερμανικής οικονομίας, που έδωσαν στη δημοσιότητα τις φθινοπωρινές προγνώσεις τους το απόγευμα της Τετάρτης στο Βερολίνο.



Ωστόσο, αν θέλουμε να δούμε το ποτήρι «μισογεμάτο» οφείλουμε να επισημάνουμε ότι για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ύφεσης η οικονομία φαίνεται να οδηγείται σε επανεκκίνηση, έστω και με το «αναιμικό ποσοστό» του +0,2%. Αυτή είναι η πρόβλεψη των εμπειρογνωμόνων για το τρέχον έτος. Για το 2026 οι προβλέψεις εμφανίζονται ακόμη πιο αισιόδοξες, καθώς ο δείκτης εκτιμάται στο 1%. Πρόκειται πάντως για μία πρόγνωση που είναι πιο συγκρατημένη από εκείνη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία μέχρι σήμερα κάνει λόγο για 1,3%.

Πηγή: Deutsche Welle

Νέα έκκληση για μεταρρυθμίσειςΗ Βερόνικα Γκριμ, μία εκ των «Πέντε Σοφών», επισημαίνει ότι «είναι επείγον να βελτιωθεί η δημοσιονομική εικόνα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η σημερινή κατάσταση αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για το μέλλον. Χρειάζονται άμεσα μεταρρυθμίσεις που θα συγκρατούν τις δαπάνες»Όπως επισημαίνουν οι «Πέντε Σοφοί», τα Ειδικά Ταμεία που λειτουργούν συμπληρωματικά στον κρατικό προϋπολογισμό δεν θα πρέπει να αξιοποιούνται παρά μόνο για επιπλέον επενδύσεις που θα τονώσουν την ανάπτυξη και όχι για να καλύπτονται άλλα δημοσιονομικά κενά. Επιπλέον, εκτιμούν ότι στο κομμάτι των εσόδων θα πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για τον φόρο κληρονομιάς και να αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στα εταιρικά κέρδη.Και αυτό διότι σήμερα, όπως σημειώνει ο Άχιμ Τρούγκερ, επίσης μέλος του συμβουλίου των εμπειρογνωμόνων, «οι ελαφρύνσεις έχουν ως αποτέλεσμα να φορολογούνται με ιδιαίτερα χαμηλούς συντελεστές τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία».Για μία ακόμη φορά οι εμπειρογνώμονες εστιάζουν επίσης στη μείωση της γραφειοκρατίας εντός συνόρων, αλλά και σε επίπεδο ΕΕ. Οι υποδείξεις των «Πέντε Σοφών» δεν είναι βέβαια δεσμευτικές για τη γερμανική κυβέρνηση. Ωστόσο, θεωρούνται μία νηφάλια και αντικειμενική αποτύπωση των μεγεθών της γερμανικής οικονομίας, η οποία μάλιστα συχνά αποτελεί βάση για τις επίσημες προβλέψεις της κυβέρνησης, σε επόμενο χρόνο.«Ζούσαμε από τα έτοιμα»Ο χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε εξαγγείλει ένα «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων». Τώρα αξιοποιεί την ευκαιρία, για να περάσει το δικό του πολιτικό μήνυμα και να επικρίνει τις κακές συνήθειες του παρελθόντος. «Τα τελευταία χρόνια ζούσαμε από τα έτοιμα, αλλά τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί», λέει χαρακτηριστικά. «Τώρα έχουμε όλοι μία κοινή αποστολή: να ενισχύσουμε τη Γερμανία ως επενδυτικό προορισμό για το μέλλον»Αναλυτικές εκτιμήσεις αναμένονται από τον Φρίντριχ Μερτς το απόγευμα της Πέμπτης. Ο καγκελάριος θα είναι κύριος ομιλητής σε εκδήλωση του Γερμανικού Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (HDE) στο Βερολίνο.Πηγές: ARD, dpa, tagesschau.de

