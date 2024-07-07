O ιταλικός όμιλος του αγροτικού τομέα Βonifiche Ferraresi θα αναλάβει την καλλιέργεια 360.000 στρεμμάτων στην περιοχή Τιμιμούν της Αλγερίας, στην έρημο Σαχάρα. Η επίσημη συμφωνία υπεγράφη το Σάββατο από τον υπουργό Γεωργίας της Αλγερίας, Γιουσέφ Τσορφά, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ιταλικής εταιρίας. Στην τελετή υπογραφής, στο Αλγέρι, ήταν παρών και ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιντα.



Πρόκειται για την μεγαλύτερη στρατηγική συνεργασία του ομίλου Bonifiche Ferraresi στην Αφρική. Οι Ιταλοί υποστηρίζουν μάλιστα ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση του είδους στη νότια λεκάνη της Μεσογείου. Η όλη αξία του σχεδίου αγγίζει τα 420 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένες εκτάσεις θα καλλιεργηθούν με σιτηρά σε ποσοστό 70%. Για τις υπόλοιπες καλλιέργειες επελέγησαν όσπρια και δημητριακά.



Όπως έγινε γνωστό, το σύνολο των αγροτικών προϊόντων στη συνέχεια θα διατεθεί στην τοπική αγορά, ενώ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ούτε ένα στρέμμα για παραγωγή βιοκαυσίμων. Ήδη φέτος η συνεργασία θα ξεκινήσει με γεωτρήσεις για τη διάνοιξη πηγαδιών, ενώ θα ακολουθήσει μια πρώτη σπορά δημητριακών. Πρόκειται για την λεγόμενη «αναγεννητική γεωργία», η οποία ενισχύει και αποκαθιστά το οικοσύστημα του εδάφους.

Συμφωνία προς αμοιβαίο όφελος

Η συμφωνία αποτελεί σκέλος του ευρύτερου «Σχεδίου Ματέι», που πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή της Eni Ενρίκο Ματέι και αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας προς τις βορειοαφρικανικές χώρες, με στόχο να αναπτυχθούν οι τοπικές οικονομίες, αλλά και να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.



Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κάνει λόγο για «ισότιμη συνεργασία» με την Αφρική. Κύριος στόχος, όπως υπογραμμίζει η ιταλική πλευρά, είναι η ανάπτυξη της αφρικανικής ηπείρου αλλά και η αύξηση των χωρών από τις οποίες η Ιταλία μπορεί να εξασφαλίζει πρώτες ύλες, με έμφαση στον τομέα της ενέργειας και των τροφίμων- ένα σχέδιο στο οποίο η Μελόνι αναφέρθηκε αναλυτικά και στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής της ομάδας G7, στην Απουλία.



«Η Αλγερία στάθηκε στο πλευρό μας με παροχή ενέργειας, όταν αναγκαστήκαμε να αναθεωρήσουμε τις σχέσεις μας με την Ρωσία. Είναι κάτι που στο μέλλον μπορεί να συμβεί και στον τομέα των τροφίμων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε, ως χώρα, ασφαλείς και εναλλακτικές πηγές που να μας προμηθεύουν όσα χρειαζόμαστε», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας από το Αλγέρι.





