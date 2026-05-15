Από 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για «Ανακαινίζω - Νοικιάζω» - Τα απαραίτητα πιστοποιητικά

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μπορεί το πολυπόθητο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τυπικά να σηκώνει αυλαία στα τέλη Μαΐου, στην ουσία του όμως θα εκκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου. Επομένως, όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν από τις προβλέψεις του, θα πρέπει να κάνουν λίγη περισσότερη υπομονή.



Στα τέλη Μαΐου, αυτό που εκκινεί είναι η διαδικασία της επιλεξιμότητας. Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος θα μπει μέσω του gov.gr στη σχετική πλατφόρμα, θα δει αν είναι επιλέξιμος με βάση τα κριτήρια που τίθενται και στη συνέχεια θα πρέπει να περιμένει αμέσως μετά τα…μπάνια του λαού, για να κάνει την αίτηση του. Στο μεσοδιάστημα – κι εφόσον διαπιστώσει ότι είναι επιλέξιμος - θα πρέπει να εκδώσει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου αλλά και την ηλεκτρονική του ταυτότητα προκειμένου από την 1η Σεπτεμβρίου να μπορεί να κάνει αίτηση.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Ενέργειας ενεργειακούς επιθεωρητές μετά από αυτοψία στο κτίριο.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα, η οποία στην ουσία είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος με τα στοιχεία του κτιρίου συντάσσεται από πάλι μετά από αυτοψία από πιστοποιημένο μηχανικό, ο οποίος και την καταχωρίζει στο μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Το «Ανακαινίζω» θα είναι το πρώτο μαζικό πρόγραμμα ανακαινίσεων στην Ευρώπη που δεν θα επιχορηγεί κυρίως ενεργειακές αναβαθμίσεις. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος οι δαπάνες της ενεργειακής αναβάθμισης θα πρέπει να είναι το 20% του συνόλου των δαπανών ανακαίνισης. Το υπόλοιπο μπορεί να διατεθεί για ανακαινίσεις κουζίνας, μπάνιου και κάλυψη οποιασδήποτε άλλης ανάγκης.

Η επιδότηση που μπορεί να φτάνει και τα 300 ευρώ/τ.μ θα δίνεται για δαπάνες για τις οποίες υπάρχουν παραστατικά.

Συνολικά η επιδότηση θα φτάνει έως τις 36.000 ευρώ για διαμερίσματα έως 120 τ.μ. κατασκευασμένα με άδεια που έχει εκδοθεί έως και το τέλος του 1990.

Τα ακίνητα πρέπει να είναι δηλωμένα κλειστά για τουλάχιστον τρία χρόνια, γεγονός που αποδεικνύεται από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Στο υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν ότι περίπου 400.000 διαμερίσματα είναι αυτά που μπορούν να αποδειχθούν βάση κατανάλωσης ότι πληρούν τις προδιαγραφές. Το πρόγραμμα θα μπορεί να καλύψει 15.000-20.000 ιδιοκτήτες που θα θελήσουν να επιδοτηθούν.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν και όσοι ιδιοκατοικούν. αλλά προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους ανοίξουν τα κλειστά σπίτια τους για να τα διαθέσουν σε μακροχρόνια μίσθωση.

Για να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια:

Έως 25.000€ για τον άγαμο

Έως 35.000€ για τον έγγαμο

+5.000€/παιδί

Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι να κατέχει κάποιος τουλάχιστον το 50% της πλήρους κυριότητας ή της επικαρπίας του επιλέξιμου ακινήτου. Άρα, πρακτικά αποκλείονται κλειστά ακίνητα που έχουν παραμείνει ανεκμετάλλευτα λόγω κατακερματισμού της ιδιοκτησίας.

Όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να αναλάβουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα θα καθοριστεί ταβάνι στο ύψος του μισθώματος που θα μπορούν να ζητήσουν ενώ το πρώτο μισθωτήριο θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών.

Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει πρόωρα, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συνάψει νέα μίσθωση για το υπόλοιπο της τριετίας με μίσθωμα το πολύ όσο το προηγούμενο

