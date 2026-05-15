Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για συντάξεις και επιδόματα 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των συντάξεων μηνός Ιουνίου: Από την επόμενη Δευτέρα 25 του μήνα θα αρχίσουν να βλέπουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και θα μπορούν να κάνουν ανάληψη μέσω ΑΤΜ οι συνταξιούχοι. Πέρα από τις συντάξεις, στο τέλος Μαΐου θα καταβληθούν και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ με την καταβολή της β’ δόσης του δημοφιλούς επιδόματος τέκνων Α21 να ξεχωρίζει.



Συγκεκριμένα, την ενίσχυση θα λάβουν οι οικογένειες που πρόλαβαν να κάνουν τις σχετικές αιτήσεις έως τις 13 Μαΐου 2026. Η δεύτερη πληρωμή για το τρέχον έτος προγραμματίζεται να γίνει στις 29 του μήνα και θα αφορά το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου. Φυσικά, όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν την αίτηση εντός της προηγούμενης προθεσμίας θα έχουν την ευκαιρία να το πράξουν όταν ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα. Και φυσικά στην επόμενη καταβολή θα λάβουν αναδρομικά τις δόσεις που έχασαν.

Πότε μπαίνουν οι συντάξεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ξεκινώντας, πάντως από τις πληρωμές των συντάξεων και δη εκείνες μηνός Ιουνίου, η καταβολή θα γίνει ως εξής:

Την Τρίτη 26 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα -με ανάληψη μέσω ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα- μία εργάσιμη ημέρα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Και συγκεκριμένα την Δευτέρα 25 του μήνα.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκεκριμένα την Τετάρτη 27 του μήνα.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 29 Μαΐου.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Και φυσικά την ίδια ημέρα θα γίνει και η πληρωμή της β’ δόσης του επιδόματος τέκνων Α21 για το 2026, εφόσον έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση μέχρι τις 13 Μαΐου.

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, αν πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Πηγή: skai.gr

