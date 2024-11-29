Δίχτυ ασφαλείας ο κατώτατος μισθός, τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην ΕΡΤ επισημαίνοντας ότι «ναι στο να συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι κάτι καλύτερο, πιο ευνοϊκό για τους εργαζόμενους, αλλά οφείλουμε να έχουμε ένα δίχτυ προστασίας για να διασφαλίσουμε την περίπτωση να μην επέλθει συμφωνία».

Όπως είπε «Λοιπόν, η απάντησή μας είναι η εξής: Βεβαίως, ελεύθερες διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων, αλλά από 950 και πάνω από ένα ελάχιστο κατώφλι, δίχτυ ασφαλείας, το οποίο θα είναι τουλάχιστον 950 και το κατώφλι μπορεί είναι και μεγαλύτερο ανάλογα με το τι βγάζει ο λεγόμενος μαθηματικός τύπος. Άρα λέμε ελεύθερες διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων, αλλά ένα δίχτυ ασφαλείας. Γιατί; Γιατί κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν συζητά η αντιπολίτευση, είναι η προβλεψιμότητα, η προβλεψιμότητα για τον εργαζόμενο, ο οποίος θα κάνει τον οικογενειακό του προγραμματισμό, η προβλεψιμότητα για την επιχείρηση που θέλει να κάνει τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό.

Κι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και ρωτάω ευθέως την αντιπολίτευση: τι τους πειράζει να υπάρχει αυτό το δίχτυ ασφαλείας; Να μπορούμε να πούμε ότι κανείς εργαζόμενος στη χώρα δεν θα πέσει κάτω από τα 950 ευρώ[…] Οι κοινωνικοί εταίροι μπορεί να έρθουν να πουν εμένα δεν μου αρέσει το 950, θέλω 1.000, 1.100, θέλω 1.200. Είναι ελεύθεροι να το κάνουν, αλλά εμείς έχουμε ένα χρέος, εξασφαλίζουμε το πάτωμα της διαπραγμάτευσης, το κατώφλι, ούτως ώστε κανείς εργαζόμενος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή να μην έχει λιγότερα από αυτό […] Ναι στο να συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι κάτι καλύτερο, πιο ευνοϊκό για τους εργαζόμενους, αλλά οφείλουμε να έχουμε ένα δίχτυ προστασίας για να διασφαλίσουμε την περίπτωση να μην επέλθει συμφωνία[…]».

Σε άλλο σημείο η κ. Κεραμέως σχετικά με τον αλγόριθμο υπολογισμού του κατώτατου ανέφερε ότι αυτός ο αλγόριθμος είναι αντίστοιχος με αυτόν που ισχύει στη Γαλλία εδώ και 70 χρόνια. «Η Γαλλία έχει αυτόν τον μαθηματικό τύπο για αυτό το δίχτυ 70 χρόνια, 70 χρόνια έχει και αυτός ο τύπος που ακολουθούμε είναι ο γαλλικός τύπος με μια πολύ μικρή παραλλαγή η οποία είναι προς όφελος του εργαζόμενου, αλλά έχει αυτό το μαθηματικό τύπο που λαμβάνει υπόψη την ακρίβεια δηλαδή όσο ανεβαίνουν οι τιμές να ανεβαίνει αυτό το κατώφλι και όσο αυξάνει η παραγωγικότητα της οικονομίας αντιστοίχως να ανεβαίνει και πάλι ο κατώτατος μισθός[…]».

«Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων»

Αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις σημείωσε ότι «Η οδηγία έχει πράγματι έχει δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά το πώς θα καθορίζει το κατώτατος μισθός. Ο δεύτερος άξονας αφορά το πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το θέλουμε αυτό, θέλουμε να τις ενθαρρύνουμε. Άρα να συζητήσουμε κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε να παρακινήσουμε περισσότερους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η οδηγία μας λέει έχετε ένα χρόνο. Ένα χρόνο να το συζητήσετε σε βάθος αυτό με τους κοινωνικούς εταίρους για το τι κίνητρα μπορείτε να βάλετε. Αυτό θα κάνουμε από το Δεκέμβριο του 2024, μέχρι την επόμενη χρονιά θα συζητήσουμε σε βάθος. Η οδηγία μας λέει με κοινωνικούς εταίρους. Εγώ θα προσθέσω και με τα πολιτικά τα κόμματα θα επιδιώξουμε να το συζητήσουμε το ζήτημα αυτό για να δούμε πώς μπορούμε για παράδειγμα, να ενισχύσουμε περισσότερο το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων[…].

«[…] Υπάρχουν δύο πράγματα που απαιτούνται για τις συλλογικές συμβάσεις. Το ένα είναι ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα είναι ευνοϊκό, θα παρακινεί εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών στο να συνάψουν συλλογικές συμβάσεις. Ας πούμε στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης στη χώρα μας έχουμε δύο φωτεινά παραδείγματα, θα έλεγα, συλλογικής σύμβασης που έχει συναφθεί[…] Άρα θέλουμε συλλογικές συμβάσεις. Εμείς λοιπόν θα φροντίσουμε ούτως ώστε να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο με κίνητρα που θα ευνοούν τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει επίσης να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εργαζόμενοι και εργοδότες και να συμφωνήσουν όπως το έκαναν στον τουρισμό και στην εστίαση, με εξαιρετικό τρόπο, αντιστοίχως είναι σημαντικό να ενισχύσουμε αυτή την κουλτούρα[…]».

«Έχουμε προβεί σε ραγδαία μείωση του μη μισθολογικού κόστους»

«Μια όψη του νομίσματος που συζητάμε είναι ο κατώτατος μισθός και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο τους εργαζόμενους Η άλλη όψη όμως είναι το μη μισθολογικό κόστος προκειμένου ακριβώς η πολιτική αυτή να μην αποβεί εις βάρος της τόνωσης της απασχόλησης. Γι’ αυτό λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία πεντέμισι χρόνια έχει προβεί σε μια συστηματική, ραγδαία θα έλεγα, μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Τι είναι το μη μισθολογικό κόστος; Οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και εργοδότης για κάθε θέση εργασίας.

»Είχαμε από τις υψηλότερες στην Ευρώπη το 2019. Έκτοτε έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 μονάδες συνολικά, μαζί με την τελευταία που ψηφίζεται αυτή τη στιγμή. Αυτές τις μέρες ψηφίζεται μια επιπλέον ποσοστιαία μονάδα μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Άρα μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος. Και έπεται άλλη μια μείωση μισής ποσοστιαίας μονάδας το 2027. Άρα, αυτές είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Αφενός να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό, να διευρύνουμε την προστασία του εργαζόμενου. Από την άλλη όμως, αυτό το μέτρο να μην αποβεί εις βάρος της υγιούς επιχειρηματικότητας. Τουναντίον να προβαίνουμε σε ενέργειες για τη μείωση του μισθολογικού κόστους[…] Τα χρόνια αυτά που έχει μειωθεί, το μη μισθολογικό κόστος κατά 5,5 μονάδες, είχαμε τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας» είπε σε άλλο σημείο.

Πηγή: skai.gr

