Την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών σε 36 ζώνες 12 δήμων της επικράτειας αποφασίζουν οι εκτιμητές ακινήτων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Συγκεκριμένα, μετά από αιτήματα των ίδιων των δήμων, που θεώρησαν ότι οι τιμές που όρισε το υπουργείο είναι υψηλές, οι αρμόδιοι εκτιμητές θα πρέπει να προχωρήσουν στην επανεκτίμηση των αντικειμενικών αξιών σε 36 ζώνες στους Δήμους:

Αγίων Αναργύρων - Καματερού,

Βριλησσίων,

Χαλανδρίου,

Γλυφάδας,

Πειραιά,

Ιθάκης,

Καρπάθου,

Λουτρακίου,

Σύμης,

Πύργου,

Λέρου και

Ρόδου.

Τις εισηγήσεις για την αναπροσαρμογή θα πρέπει να την υποβάλλουν οι εκτιμητές στο υπουργείο Οικονομικών μέχρι τις 11 Νοεμβρίου.



Πηγή: skai.gr

