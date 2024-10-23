Έτοιμο θα είναι το 2025 το μητρώο ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, μέσω του οποίου κάθε ακίνητο θα αποκτήσει το δικό του φάκελο με πλήρη στοιχεία.

Το μητρώο θα αποκαλύψει και τον πλήρη χάρτη με τα κλειστά ακίνητα, διευκολύνοντας τη χάραξη στεγαστικής πολιτικής, καθώς σήμερα το Δημόσιο δεν έχει σαφή εικόνα ούτε για το πόσα ακριβώς είναι ούτε για το πού βρίσκονται.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση την πρόσφατη απογραφή δείχνουν 793.884 κενά ακίνητα ανά την επικράτεια, τα οποία επιμερίζονται σε 255.300 στην Αττική, 229.627 στη Βόρεια Ελλάδα, 182.918 στην Κεντρική Ελλάδα και 126.035 στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

