Άνοδος 7,7% στις τιμές διαμερισμάτων το γ’ τρίμηνο 2025

Για το 2024, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,1% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 13,9% το 2023 - Αναλυτικά τα στοιχεία της ΤτΕ

Ακίνητα

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, εκτιμάται ότι το γ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Για το 2024, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,1% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 13,9% το 2023.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,6% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 8,5% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2024, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 10,2%, έναντι ρυθμού αύξησης 12,9% το 2023, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,3% το 2024, έναντι ρυθμού αύξησης 14,5% το 2023.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,6% στην Αθήνα, 9,6% στη Θεσσαλονίκη, 8,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2024, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2023 ήταν 8,5%, 11,7%, 7,5% και 10,9% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2024 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,7% (αναθεωρημένα στοιχεία).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)
 

 

2023

2024*

2024*

2025*

  

γ΄

δ΄*

α΄*

β΄*

γ΄*

  

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

  

    Δείκτης τιμών (2007=100)

92,3

100,7

101,6

102,5

105,5

107,8

109,5

  

    (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

13,9

9,1

8,6

7,2

7,1

7,6

7,7

  
   

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

  

  1.  Νέα (έως 5 ετών)

  

        Δείκτης τιμών (2007=100)

96,1

105,9

107,2

108,7

110,8

112,7

114,3

  

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

12,9

10,2

10,0

9,0

8,0

7,1

6,6

  

  2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

  

        Δείκτης τιμών (2007=100)

89,9

97,4

98,1

98,6

102,1

104,8

106,5

  

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

14,5

8,3

7,6

6,0

6,5

7,9

8,5

  
   

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

  

  1.  Αθήνα

  

        Δείκτης τιμών (2007=100)

98,1

106,4

107,0

108,1

110,3

112,5

114,0

  

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

13,9

8,5

7,9

6,6

5,5

6,1

6,6

  

  2.  Θεσσαλονίκη

  

        Δείκτης τιμών (2007=100)

87,3

97,5

99,1

99,9

103,7

106,0

108,6

  

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

16,6

11,7

11,2

9,7

10,4

9,1

9,6

  

  3.  Άλλες μεγάλες πόλεις

  

        Δείκτης τιμών (2007=100)

87,2

93,8

94,9

95,4

98,5

101,8

103,3

  

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

15,0

7,5

6,8

5,2

7,3

9,4

8,9

  

  4.  Λοιπές περιοχές

  

        Δείκτης τιμών (2007=100)

87,4

96,9

98,1

98,9

103,0

104,8

106,5

  

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

11,6

10,9

10,8

9,7

9,4

8,6

8,5

  

  5.  Αστικές περιοχές (σύνολο)

  

        Δείκτης τιμών (1997=100)

237,5

258,2

260,6

262,7

269,4

276,1

280,6

  

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

14,2

8,7

8,0

6,5

6,4

7,6

7,7

  

 Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση

