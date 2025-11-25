Άνοδος 7,7% στις τιμές διαμερισμάτων το γ’ τρίμηνο 2025

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, εκτιμάται ότι το γ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Για το 2024, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,1% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 13,9% το 2023.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,6% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 8,5% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2024, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 10,2%, έναντι ρυθμού αύξησης 12,9% το 2023, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,3% το 2024, έναντι ρυθμού αύξησης 14,5% το 2023.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,6% στην Αθήνα, 9,6% στη Θεσσαλονίκη, 8,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2024, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2023 ήταν 8,5%, 11,7%, 7,5% και 10,9% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2024 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,7% (αναθεωρημένα στοιχεία).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) 2023 2024* 2024* 2025* γ΄ δ΄* α΄* β΄* γ΄* Ι. ΣΥΝΟΛΟ Δείκτης τιμών (2007=100) 92,3 100,7 101,6 102,5 105,5 107,8 109,5 (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 13,9 9,1 8,6 7,2 7,1 7,6 7,7 ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ 1. Νέα (έως 5 ετών) Δείκτης τιμών (2007=100) 96,1 105,9 107,2 108,7 110,8 112,7 114,3 (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 12,9 10,2 10,0 9,0 8,0 7,1 6,6 2. Παλαιά (άνω των 5 ετών) Δείκτης τιμών (2007=100) 89,9 97,4 98,1 98,6 102,1 104,8 106,5 (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 14,5 8,3 7,6 6,0 6,5 7,9 8,5 ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Αθήνα Δείκτης τιμών (2007=100) 98,1 106,4 107,0 108,1 110,3 112,5 114,0 (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 13,9 8,5 7,9 6,6 5,5 6,1 6,6 2. Θεσσαλονίκη Δείκτης τιμών (2007=100) 87,3 97,5 99,1 99,9 103,7 106,0 108,6 (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 16,6 11,7 11,2 9,7 10,4 9,1 9,6 3. Άλλες μεγάλες πόλεις Δείκτης τιμών (2007=100) 87,2 93,8 94,9 95,4 98,5 101,8 103,3 (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 15,0 7,5 6,8 5,2 7,3 9,4 8,9 4. Λοιπές περιοχές Δείκτης τιμών (2007=100) 87,4 96,9 98,1 98,9 103,0 104,8 106,5 (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 11,6 10,9 10,8 9,7 9,4 8,6 8,5 5. Αστικές περιοχές (σύνολο) Δείκτης τιμών (1997=100) 237,5 258,2 260,6 262,7 269,4 276,1 280,6 (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 14,2 8,7 8,0 6,5 6,4 7,6 7,7

Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση

