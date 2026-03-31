Αμετάβλητες οι τιμές πετρελαίου την Τρίτη - Στα 107 δολάρια το Brent

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται περίπου στα 107 δολάρια ανά βαρέλι την Τρίτη, αντιστρέφοντας τα κέρδη μετά από αναφορές ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους συνεργάτες του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστό, ενισχύοντας ενδεχομένως τον έλεγχο της Τεχεράνης επί της στρατηγικής πλωτής οδού.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν έπληξε ένα πετρελαιοφόρο του Κουβέιτ κοντά σε λιμάνι του Ντουμπάι, υπογραμμίζοντας τους αυξημένους κινδύνους για τη ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο, σημειώνει το Trading Economics.

Οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη, εισήλθαν επίσης στη σύγκρουση στοχεύοντας το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη φέρεται να ετοιμάζεται να διαταράξει τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να περιορίσουν περαιτέρω τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή, καθώς δύο από τους κύριους εμπορικούς και ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως αντιμετωπίζουν πιθανές διαταραχές. Ο διεθνής δείκτης αναφοράς πετρελαίου παραμένει σε τροχιά για μια μηνιαία αύξηση ρεκόρ άνω του 60%.

Το συμβόλαιο του Brent (Μαΐου) κινείται πτωτικά κατά 0,12%, στα 107,27 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη (07:10 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Μαϊου) σημειώνει οριακή πτώση 0,03%, στα 102,85 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

