Alpha Bank: Μέρισμα 122 εκατ. ευρώ - Το μήνυμα Ψάλτη

Η Alpha Services and Holdings S.A. ανακοινώνει ότι έλαβε έγκριση από τις εποπτικές αρχές για τη διανομή μερίσματος ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στο 20% των κερδών του 2023.

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Alpha Holdings» ή «η Εταιρεία»), μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε. (η «Τράπεζα»), έλαβε στις 05.06.2024 την απαραίτητη εποπτική έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη του 2023.

Το ποσό ισοδυναμεί με διανομή του 20% των κερδών του 2023 και υπόκειται στη σχετική έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του σκέλους της επαναγοράς μετοχών.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, πρόθεση της Alpha Holdings είναι να διανείμει το μισό του ποσού ή 61 εκατ. ευρώ με τη μορφή μερίσματος σε μετρητά, που ισοδυναμεί με ποσό 0,026 ευρώ ανά μετοχή. Το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί για τη διαδικασία επαναγοράς μετοχών υπό τους συνήθεις όρους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την ακύρωση των μετοχών, οι οποίες θα αποκτηθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς, έχει ήδη ληφθεί.

Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την επανέναρξη της καταβολής μερίσματος αποτελεί απόδειξη των ισχυρών επιδόσεων του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας.

Για την Alpha Holdings, η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεπούς υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, με την κερδοφορία της να ανέρχεται στο επίπεδο του 13,5% το πρώτο τρίμηνο του 2024 και τα ίδια κεφάλαιά της (fully loaded CET1) στο 16,2%, λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος και συνυπολογίζοντας τα οφέλη από την ολοκλήρωση των εκκρεμών συναλλαγών, καθώς επίσης και της πλήρους αποκατάσταση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της.

Ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης, σημείωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που επιστρέφουμε στη μακρά παράδοση της Τράπεζάς μας να ανταμείβει τους Μετόχους της. Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων συνιστά την επισφράγιση της πλήρους επιστροφής της Τράπεζας στην κανονικότητα, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, απαιτήθηκε σκληρή δουλειά, γενναίες και δύσκολες αποφάσεις, η δέσμευση όλων των εργαζομένων μας και, φυσικά, η σταθερή υποστήριξη των Μετόχων. Είμαι βέβαιος ότι, με προσήλωση στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις διανομές μερισμάτων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επιχειρηματικό μας σχέδιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

