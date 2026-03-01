Άλμα 10% στις τιμές πετρελαίου - Ανησυχία για πιθανό σοκ στις αγορές τη Δευτέρα

Ενώ οι στρατιωτικές επιθέσεις υποστηρίζουν από μόνες τους τις τιμές του πετρελαίου, ο βασικός παράγοντας είναι το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 10% σε περίπου 80 δολάρια το βαρέλι την Κυριακή στις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές (δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης το Σαββατοκύριακο), ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 100 δολάρια μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν που βύθισαν τη Μέση Ανατολή σε έναν νέο πόλεμο, σημειώνει το Reuters.

«Ενώ οι στρατιωτικές επιθέσεις υποστηρίζουν από μόνες τους τις τιμές του πετρελαίου, ο βασικός παράγοντας είναι το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ», δήλωσε ο Aτζάι Παρμάρ, διευθυντής ενέργειας και διύλισης στην ICIS.

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και οι εμπορικοί οίκοι έχουν αναστείλει τις μεταφορές αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του Ορμούζ, ανέφεραν εμπορικές πηγές, αφού η Τεχεράνη προειδοποίησε τα πλοία να μην κινούνται μέσω της πλωτής οδού.

Περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου μεταφέρεται μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Αναμένουμε ότι οι τιμές θα ανοίξουν (μετά το Σαββατοκύριακο) πολύ πιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και ίσως ξεπεράσουν αυτό το επίπεδο εάν δούμε ένα παρατεταμένο κλείσιμο του Στενού», δήλωσε ο Παρμάρ.

Οι ηγέτες της Μέσης Ανατολής έχουν προειδοποιήσει την Ουάσινγκτον ότι ένας πόλεμος κατά του Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, δήλωσε η αναλύτρια της RBC, Χέλιμα Κροφτ. Οι αναλυτές της Rabobank βλέπουν τις τιμές να διατηρούνται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι στο εγγύς μέλλον.

Η ομάδα παραγωγών πετρελαίου του OPEC+ συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσει την παραγωγή κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο, σε μια μέτρια αύξηση που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,2% της παγκόσμιας ζήτησης.

Ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάποιες εναλλακτικές θαλάσσιες οδοί για την παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ, ο καθαρός αντίκτυπος από το κλείσιμό του θα ήταν η απώλεια 8 εκατομμυρίων έως 10 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου, ακόμη και μετά την εκτροπή ορισμένων ροών μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας και του αγωγού του Άμπου Ντάμπι, δήλωσε ο οικονομολόγος ενέργειας της Rystad, Χόρχε Λεόν.

Η Rystad αναμένει ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 20 δολάρια, φτάνοντας περίπου τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Η κρίση στο Ιράν ώθησε επίσης τις ασιατικές κυβερνήσεις και τα διυλιστήρια να αξιολογήσουν τα αποθέματα πετρελαίου και τις εναλλακτικές οδούς μεταφοράς.Οι αναλυτές της Kpler δήλωσαν σε διαδικτυακό σεμινάριο την Κυριακή ότι η Ινδία ενδέχεται να στραφεί στο ρωσικό πετρέλαιο για να αντισταθμίσει την πιθανή απώλεια εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή.

Με το βλέμμα στις αγορές

Από απλώς ένας περιθωριακός κίνδυνος, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους επενδυτές που ανησυχούν για την προοπτική μιας διαμάχης για την εξουσία στο Ιράν και ενός παρατεταμένου περιφερειακού πολέμου, με επιπτώσεις σε όλα, από το παγκόσμιο εμπόριο έως τον πληθωρισμό.

Ο πρώτος κίνδυνος για τις αγορές είναι η αβεβαιότητα σχετικά με το τι θα συμβεί στη συνέχεια στο Ιράν, δεδομένης της πολυπλοκότητας του κυβερνητικού συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, της ιδεολογικής φύσης της βάσης υποστήριξής της και της ισχύος των Φρουρών της Επανάστασης.

Αυτό στη συνέχεια περιπλέκει τις προοπτικές για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες αυξάνονται εδώ και εβδομάδες, αλλά τώρα είναι όμηροι του τι κάνουν οι χώρες παραγωγής πετρελαίου και του πώς επηρεάζεται η διέλευση των δεξαμενόπλοιων μέσω της Μέσης Ανατολής, με μεγάλες επιπτώσεις στον πληθωρισμό παγκοσμίως, ακόμη και στην ασφάλεια των ομολόγων που μέχρι τώρα θεωρούνταν επενδυτικά καταφύγια.

«Οι κίνδυνοι για τη Μέση Ανατολή έχουν αυξηθεί. Οι αγορές θα ανατιμολογήσουν από γεωπολιτικό σοκ σε σοκ κινδύνου καθεστώτος, παρατεταμένη σύγκρουση, όχι απλώς αντίποινα, εκτός εάν το Ιράν δηλώσει ότι θέλει να διαπραγματευτεί», δήλωσε ο Ρονγκ Ρεν Γκο, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην ομάδα σταθερού εισοδήματος της Eastspring Investments στη Σιγκαπούρη.

Ένας μεγαλύτερος κίνδυνος, ανέφεραν οι αναλυτές, είναι ο εφησυχασμός στις αγορές που έχουν υποθέσει ότι οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες, όπως ήταν κατά τη διάρκεια του «12ήμερου πολέμου» του περασμένου Ιουνίου στο Ιράν ή κατά τη διάρκεια των πολυάριθμων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, και απορρίπτουν τυχόν συγκρίσεις με την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν το 1979.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.