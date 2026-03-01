«Φωτιά» οι τιμές του καφέ σε όλη την Ευρώπη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι τιμές του καφέ έχουν αυξηθεί σημαντικά σε όλη την Ευρώπη, με τον καπουτσίνο να φτάνει ακόμη και τα 10 ευρώ στην Κοπεγχάγη και τα 8,70 ευρώ σε σταθμό εξυπηρέτησης στην Αυστρία.

Ένας καπουτσίνο για 8,70 ευρώ; Αυτή η εξωφρενική τιμή εντοπίστηκε σε Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στην Αυστρία, κάτι που προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Στα παραδοσιακά καφέ της Βιέννης, όπου ο καφές αποτελεί ιεροτελεστία και στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι τιμές είναι κάπως πιο φιλικές. Αλλά και πάλι: ο καπουτσίνο ή ο παραδοσιακός κρεμώδης «καφέ μελάνζ» τιμάται 5, 6 ή και 7 ευρώ. Εδώ και πολλά χρόνια οι τιμές του καφέ έχουν πάρει την ανιούσαστην Ευρώπη.



Ο Βόλφγκανγκ Μπίντερ, ιδιοκτήτης παραδοσιακού αυστριακού καφέ και εκπρόσωπος του κλάδου, αποδίδει τις υψηλές τιμές στις μεγάλες μισθολογικές αυξήσεις των τελευταίων ετών για τους εργαζόμενους στην εστίαση. Επισημαίνει όμως ότι οι καταναλωτές αντιδρούν, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο τζίρος για τις επιχειρήσεις.

«Αλμυρός» ο καφές στην Αθήνα

Σε εκτενές ρεπορτάζ, που περιλαμβάνει και την Ελλάδα, το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) επισημαίνει ότι οι τιμές του καφέ έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη σε όλη την Ευρώπη. Ένας καπουτσίνο με προνομιακή θέα στην Ακρόπολη φτάνει ακόμη και τα έξι ευρώ, ενώ σε πολλά ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας οι τιμές είναι ακόμα πιο «αλμυρές». Μία πιο οικονομική λύση, επισημαίνει το dpa, είναι ο παραδοσιακός ελληνικός καφές στο μπρίκι, «δυνατός και αρωματικός», σε τιμές μεταξύ 2 και 3 ευρώ.



Τιμές-ρεκόρ καταγράφονται στη Δανία. Μία τιμή 6 ευρώ για έναν καπουτσίνο θεωρείται φυσιολογική, ενώ στις τουριστικές περιοχές οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα και στα 8 ευρώ. Στο φημισμένο ζαχαροπλαστείο La Glace, στο κέντρο της Κοπεγχάγης, που χρονολογείται από το 1870, η τιμή του καπουτσίνο φτάνει μάλιστα τα 10,50 ευρώ. Οι υψηλές τιμές οφείλονται βέβαια εν μέρει στον υψηλό ΦΠΑ, που φτάνει το 25%. Αλλά και τα εισοδήματα κινούνται σε άλλα επίπεδα, καθώς ο μέσος μισθός πλησιάζει τα 6.000 ευρώ καθαρά.

Εσπρέσο «στα όρθια» για 1,20 ευρώ

Στην πατρίδα του καπουτσίνο, την Ιταλία, παρατηρείται τεράστιο εύρος στις τιμές του καφέ. Στα συνοικιακά καφέ της Ρώμης, μακριά από τις ορδές των τουριστών, ένας τονωτικός εσπρέσο στο μπαρ στοιχίζει μόλις 1,20 ευρώ. Σε τουριστικές περιοχές οι τιμές πολλαπλασιάζονται, κατά κανόνα πάντως είναι πιο χαμηλές στον Νότο της Ιταλίας.



Βεβαίως, οι τιμές αυξάνονται για όποιον δεν παραμένει όρθιος στο μπαρ, αλλά κάθεται σε τραπέζι, απολαμβάνοντας τον καφέ του για περισσότερη ώρα. Και μία ιταλική ιδιαιτερότητα: το «coffee to go» σχεδόν δεν υπάρχει. «Η ιδέα και μόνο ότι θα πιεις τον καφέ σου βιαστικά και με χάρτινο ποτήρι προκαλεί πόνους στο στομάχι» για τους Ιταλούς, παρατηρεί με σκωπτικό ύφος το dpa.



Απόλαυση είναι ο καφές και στο Παρίσι, όπου όμως το αντίτιμο για έναν καπουτσίνο πλησιάζει τις «αλμυρές» τιμές της Βιέννης. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα για έναν γρήγορο καφέ έναντι 2 ευρώ σε συνοικιακό μπαρ. Αλλά κατά κανόνα, οι τιμές αρχίζουν να ξεφεύγουν, κυρίως λόγω των υψηλών ενοικίων για τις επιχειρήσεις της εστίασης. Μόλις πρόσφατα έκλεισε ένα παραδοσιακό καφέ στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, γιατί ο ιδιοκτήτης του δεν μπορούσε πλέον να καταβάλει το ενοίκιο, που φτάνει τις 210.000 ευρώ ετησίως.



Πηγή: dpa

Πηγή: Deutsche Welle

