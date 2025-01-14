Θετικά βλέπει τις νέες εξελίξεις που παρατηρούνται στο Κατάρ τις τελευταίες ημέρες, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο επικεφαλής της κορυφαίας ομάδας λόμπι της ναυτιλίας, σύμφωνα με το splash247.com.

Αναδύονται λεπτομέρειες για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς μετά από περισσότερες από 400 ημέρες πολέμου, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της κρίσης στη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία έχει οδηγήσει ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορικού στόλου να αποφεύγει τις διελεύσεις μέσω της Μέσης Ανατολής, γεγονόες που αυξάνει τις τιμές για τον τελευταίο χρόνο.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της, με αξιωματούχους της Χαμάς και του Ισραήλ να διεξάγουν έμμεσες συνομιλίες που καθοδηγούνται από το Κατάρ σήμερα.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που συζητούνται, η Χαμάς θα απελευθερώσει τρεις ομήρους την πρώτη ημέρα της συμφωνίας, μετά την οποία το Ισραήλ θα αρχίσει την απόσυρση των στρατευμάτων του από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Οι επόμενες φάσεις της κατάπαυσης του πυρός προβλέπουν μεγαλύτερη αποσυμπίεση μεταξύ των δύο εχθρών που πολεμούν από τον Οκτώβριο του 2023.

Υποστηρικτές της Χαμάς, οι Χούθι από την Υεμένη, ξεκίνησαν μια εκστρατεία κατά των εμπορικών πλοίων που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, στοχοποιώντας περισσότερα από 100 πλοία από τον Νοέμβριο του 2023, οδηγώντας σε σημαντική επαναδρομολόγηση των περισσότερων πλοίων που κατευθύνονται μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Οι Χούθι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η εκστρατεία τους θα συνεχιστεί μέχρι να αποχωρήσουν οι ισραηλινές δυνάμεις από τη Γάζα.

Μιλώντας στο Splash, ο Γκάι Πλάτεν, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Επιμελητηρίου Ναυτιλίας, δήλωσε: «Είναι σαφώς θετικό εάν το Ισραήλ και η Χαμάς κινούνται προς την κατεύθυνση συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η ναυτιλία πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά μέχρι να επιτευχθεί και να επαληθευτεί οποιαδήποτε τελική συμφωνία. Πρέπει, επίσης, να παρακολουθούμε στενά την αντίδραση από τους Χούθι».

Ο Πλάτεν υπενθύμισε, επίσης, ότι οι ναυτικοί του Galaxy Leader δεν έχουν ξεχαστεί και θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός και συμφωνίας. Το Galaxy Leader, ένα πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων, και το πλήρωμά του είχαν καταληφθεί από τους Χούθι πριν από 14 μήνες.

Δεν έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε πλοία από τους Χούθι το 2025 μέχρι στιγμής, με την παραστρατιωτική ομάδα να επικεντρώνεται στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ με drones και πυραύλους. Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι έχουν δεχτεί αυξημένες αεροπορικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες από αεροπλάνα του Ισραήλ, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Η κατάπαυση του πυρός με τους Χούθι είναι κρίσιμη για να καταστεί η Ερυθρά Θάλασσα ξανά ναυσιπλοήγητη», σχολίασε ο Πουνίτ Όζα, γνωστός σχολιαστής για τη γεωπολιτική και τη ναυτιλία.

«Εάν οι Χούθι επιτύχουν μια ανακωχή, τότε οι τιμές θα πέσουν σίγουρα, καθώς η Διώρυγα του Σουέζ και η Ερυθρά Θάλασσα θα επανέλθουν σε λειτουργία, αλλά αυτή η εμπιστοσύνη για επιστροφή ίσως πάρει ακόμη εβδομάδες», είπε ο Όζα, ο οποίος διευθύνει τη συμβουλευτική Maritime NXT με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Ο Πίτερ Σαντ, επικεφαλής αναλυτής ναυτιλίας στην Xeneta, μια πλατφόρμα για τις τιμές κοντέινερ, δήλωσε ότι δεν είναι ακόμα αισιόδοξος ότι οι τρέχουσες συνομιλίες στο Κατάρ μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών θα οδηγήσουν τους Χούθι να περιορίσουν τις επιθέσεις τους, καθώς παραμένουν καλά προμηθευμένοι από το Ιράν.

«Θα εκτιμούσα ότι μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αρκετή για να ανοίξει και πάλι το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ για ασφαλή διέλευση. Για μια ασφαλή και μακροπρόθεσμη επιστροφή θα απαιτείται ακόμα μια λύση στα προβλήματα στις ακτές με τα οχυρά των Χούθι γύρω από την Υεμένη», είπε ο Σαντ στο Splash.

