Στο «κόκκινο» τα χρηματιστήρια της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για την ΑΙ

Έντονες πιέσεις δέχονται οι ευρωπαϊκές αγορές, που ακολουθούν το γενικότερο αρνητικό διεθνές κλίμα, εν μέσω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ανησυχίες που ενέτεινε σήμερα ο επικεφαλής της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, Σουντάρ Πιτσάι, με τις δηλώσεις του περί κάποιων «στοιχείων παραλογισμού» στην άνθηση της AI, προειδοποιώντας παράλληλα ότι αν σκάσει η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης καμία εταιρεία δεν θα μείνει άτρωτη.

Ο Πιτσάι μετρίασε επίσης σε έναν βαθμό τον ενθουσιασμό που έχουν προκαλέσει τα επιτεύγματα της AI μέχρι στιγμής, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος δεν πρέπει «να εμπιστεύεται τυφλά» τα εργαλεία ΑΙ, καθώς είναι επιρρεπή σε σφάλματα.

Εν μέσω αυτού του κλίματος, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 1,24% και κινείται στις 564,60 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα «βαριά» χαρτιά της Ευρωζώνης, χάνει 1,38% στις 5.562,85 μονάδες.

Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση της τάξης του 1% και κινείται στις 23.344,18 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 «γράφει» απώλειες 1,2% στις 8.020,09 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 χάνει 0,79% στις 9.598,70 μονάδες.

Υπό πίεση και η ευρωπεριφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να υποχωρεί κατά 1,49% στις 43.117,00 μονάδες και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να χάνει 1,36% στις 15.950,76 μονάδες.

Νωρίτερα, με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei σημείωσε «βουτιά» 3,22%, ο δείκτη Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έχασε 1,72%, ενώ στη Νότια Κορέα ο δείκτη Kospi υποχώρησε κατά 3,32% και ο Kosdaq, της μικρής κεφαλαιοποίησης, κατά 2,66%. Πτώση 1,94% σημείωσε και ο δείκτης S&P/ASX της Αυστραλίας.



