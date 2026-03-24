Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent ξεπέρασαν τα 103 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς το Ιράν αντέδρασε στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), αρνούμενο ότι διεξάγονται συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την ανακοίνωση του Τραμπ ως απόπειρα επηρεασμού των χρηματοπιστωτικών αγορών και εξαπέλυσε νέες επιθέσεις, ενώ το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σημειώνει το Trading Economics.

Τη Δευτέρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent είχαν κατακρημνιστεί πάνω από 10% μετά την αναβολή από τον Τραμπ των προγραμματισμένων επιθέσεων κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών για πέντε ημέρες και τη δήλωσή του ότι διεξάγονται παραγωγικές συνομιλίες. Η αναβολή θεωρήθηκε ως μια προσπάθεια σταθεροποίησης των τιμών του πετρελαίου, με τον Τραμπ να σημειώνει ότι αυτές θα «πέσουν κατακόρυφα» μόλις επιτευχθεί συμφωνία.

Η έκβαση των συνομιλιών και η πιθανή επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, διατηρώντας τις αγορές σε κατάσταση επιφυλακής. Η σύγκρουση έχει ουσιαστικά κλείσει το κρίσιμο στενό μέσω του οποίου ρέει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, αναγκάζοντας τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής να μειώσουν δραστικά την παραγωγή τους.

Το συμβόλαιο του Brent (Μαΐου) κινείται ανοδικά κατά 3,81%, στα 103,75 δολάρια το βαρέλι (07:30 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 4,18%, στα 91,81 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: skai.gr

