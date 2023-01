«Πόλεμος» στη φοροδιαφυγή με στοχευμένους ελέγχους και σύμμαχο την τεχνολογία Οικονομία 06:27, 04.01.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, εξοπλισμένοι με ειδικά tablet θα μπορούν να έχουν εικόνα του πλήρους φορολογικού προφίλ της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία που θα ελέγχουν και πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που είναι περασμένα στο Taxisnet