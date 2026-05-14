«Ραβασάκια» σε 12.000 φορολογούμενους, που πιάστηκαν, μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την Εφορία, θα στείλει η ΑΑΔΕ εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις ως όφειλαν και «έπεσαν» στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν.

Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράλειψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα, ή διαπιστώθηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα/δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026.

Στο πλαίσιο πλέον των αυτοματοποιημένων διαδικασιών, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει απευθείας Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού, με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει ήδη στη διάθεσή της.

Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενοίκια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.