Του Χρυσόστομου Τσούφη

Εξετάζοντας την έκθεση του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής σχετικά με την επίδραση του μέτρου της απαγόρευσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο 1ο, 2ο και 3ο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, κάποιος μπορεί να διαπιστώσει ότι το μέτρο αφενός άφησε ένα αποτύπωμα. Αφετέρου, όμως μάλλον θα περίμενε ότι το αποτύπωμα αυτό θα ήταν εντονότερο.



Τα νούμερα δείχνουν ότι στο τέλος του 2024 οι Ενεργοί Αριθμοί Μητρώου Ακινήτου στα 3 αυτά διαμερίσματα ήταν 29.589:

19.076 στο 1ο Διαμέρισμα

6.427 στο 2ο Διαμέρισμα

4.086 στο 3ο Διαμέρισμα

10 μήνες αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, οι ενεργοί ΑΜΑ είχαν μειωθεί σε 27.036, 2.553 λιγότεροι ή 8,6%:

17.525 στο 1ο Διαμέρισμα

5.789 στο 2ο Διαμέρισμα

3.722 στο 3ο Διαμέρισμα

Κι όπως πολύ σωστά αναφέρει το Υπουργείο, η μείωση των ενεργών ΑΜΑ σημαίνει ότι περιορίζεται ο αριθμός ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση, χωρίς να αντικαθίσταται από νέα ακίνητα στις περιοχές εφαρμογής του μέτρου. Εκτιμάται δε, ότι μέρος των ακινήτων αυτών επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση ή άλλη στεγαστική χρήση, συμβάλλοντας στην αποσυμπίεση της στεγαστικής πίεσης στο κέντρο της Αθήνας.



Η κυβέρνηση πάντως έχει παρατείνει την ισχύ του μέτρου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 οπότε αναμένεται η επίδραση του να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά σε νομοσχέδιο που εντός των ημερών αναμένεται να αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση, εκτός από τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό και τα μέτρα στήριξης 800 εκατ. ευρώ, θα περιλαμβάνεται και η επέκταση της απαγόρευσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Α’ δημοτική κοινότητα) με έναρξη ισχύος από την ψήφιση του νομοσχεδίου. Υπολογίζεται ότι 2 στις 3 εγγραφές βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται στην περιοχή αυτή.

Επιπλέον, στο νέο χωροταξικό σχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος δίνεται η δυνατότητα να τεθούν περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές τουριστικά κορεσμένες.

Περιορισμοί που δυνητικά μπορούν να έχουν να κάνουν με:

Περιορισμό ή απαγόρευση νέων αδειών

Χρονικούς περιορισμούς

Γεωγραφικούς περιορισμούς

Όσο περισσότερο τουριστικά επιβαρυμένη μια περιοχή τόσο περισσότερες και οι πιθανότητες λήψης μέτρων.

Προβλέπεται δε, ότι οι κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης θα συνυπολογίζονται για την εκτίμηση της (τουριστικής) φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής.



Στις προβλέψεις και η αναστολή της χρήσης των νεόδμητων κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση.



Στην ανάλυση της για τις προοπτικές της αγοράς ακινήτων, η Τράπεζα της Ελλάδας αναφέρει ότι πράγματι η έξαρση της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην πρόκληση της στεγαστικής κρίσης.



Ειδικά το 2024, τα στοιχεία δείχνουν έκρηξη για τον δήμο Αθηναίων καθώς 1 στα 10 σπίτια (36.887 από τις 382.811) ήταν εγγεγραμμένο σε κάποια πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μάλιστα περισσότερα από τα μισά σπίτια, 56%, σε βραχυχρόνια μίσθωση, 20.746 από τις 36.887, είχαν εγγραφεί μέσα στο 2024!

Πηγή: skai.gr

