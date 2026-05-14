Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Το υψηλό ενδιαφέρον για μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη επισκίασε τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Τετάρτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, καθώς το υψηλό ενδιαφέρον για μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη επισκίασε τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 67,36 μονάδων (–0,14%), στις 49.693,20 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 314,14 μονάδων (+1,20%), στις 26.402,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 43,29 μονάδων (+0,58%), στις 7.444,25 μονάδες.

