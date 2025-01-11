Ενιαίο προφίλ για κάθε φορολογούμενο εισάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), συγκεντρώνοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που συνδέονται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας στοχευμένης και αποτελεσματικής φορολογικής πολιτικής, η οποία θα βασίζεται σε ακριβή και επικαιροποιημένα δεδομένα.

Η νέα αυτή προσέγγιση αξιοποιεί προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας τη διενέργεια μαζικών διασταυρώσεων και αυτοματοποιημένων ελέγχων. Με αυτόν τον τρόπο, φαινόμενα φοροδιαφυγής και παραβάσεων θα εντοπίζονται άμεσα, ενώ η διαδικασία εποπτείας θα καταστεί πιο αποδοτική και γρήγορη.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θέτει σε εφαρμογή μηχανισμούς παρακολούθησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τη στιγμή της δημιουργίας τους έως την τελική εξόφληση. Αυτό περιλαμβάνει την άμεση λήψη μέτρων για την είσπραξή τους, με στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης και την εξασφάλιση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Με τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των ελέγχων, ενώ παράλληλα να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα παραμένει στο απυρόβλητο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Επιπλέον, οι καθημερινές και μηνιαίες φορολογικές υποχρεώσεις θα διεκπεραιώνονται με αυτοματοποιημένο τρόπο, επιτρέποντας ταχύτερη βεβαίωση και εξόφληση των φόρων. Ενδεικτικά, η εφαρμογή της άμεσης είσπραξης του ΦΠΑ και άλλων φόρων σε πραγματικό χρόνο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη φορολογική εισπραξιμότητα και να περιορίσει τις καθυστερήσεις.

Οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2029 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θέτει υψηλούς στόχους για την επόμενη πενταετία, επικεντρώνοντας την προσπάθεια στη βελτίωση της λειτουργικότητας του φορολογικού συστήματος και την ενίσχυση της αποδοτικότητας στην είσπραξη δημοσίων εσόδων. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες:

* Αυξημένη εισπραξιμότητα ληξιπρόθεσμων οφειλών: Με την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης και την επιτάχυνση των διαδικασιών εξόφλησης, στόχος είναι η διπλάσια απόδοση σε αυτόν τον τομέα.

* Υψηλά ποσοστά εμπρόθεσμης συμμόρφωσης: Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να αυξήσει την εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος στο 96% και ΦΠΑ στο 99%, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία για την υποστήριξη των φορολογουμένων.

* Αξιοπιστία στις πληρωμές: Στόχος είναι το 90% των φορολογικών υποχρεώσεων να εξοφλούνται χωρίς καθυστερήσεις, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στο σύστημα.

* Ταχύτερη επεξεργασία αιτημάτων: Η άμεση ανταπόκριση σε ψηφιακά αιτήματα, με 95% ολοκλήρωση εντός 24 ωρών ή έως 3 εργάσιμων ημερών για πιο περίπλοκα ζητήματα, αποτελεί έναν ακόμη βασικό στόχο.

Στο επίκεντρο ο περιορισμός της φοροδιαφυγής

Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αποτελεί κεντρικό πυλώνα του σχεδίου της ΑΑΔΕ, με την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων και εργαλείων. Οι κατευθύνσεις περιλαμβάνουν:

* Τον περιορισμό του φορολογικού κενού και του λαθρεμπορίου μέσω αυστηρότερης εποπτείας και στοχευμένων ελέγχων.

* Τη δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή ελέγχων σε φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα.

* Την εισαγωγή τεχνολογικών εργαλείων για τον εντοπισμό παρατυπιών, όπως προηγμένα συστήματα ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

* Την επανασχεδιασμό των διαδικασιών ελέγχου, με έμφαση στη διαφάνεια και την παρακολούθηση κάθε σταδίου, από τη διερεύνηση έως την είσπραξη.

* Την ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς φορείς για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής.

Ψηφιακές τεχνολογίες στον φορολογικό τομέα

Η ΑΑΔΕ επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στον ελεγκτικό μηχανισμό, υιοθετώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις. Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν:

* Την ανάθεση πολύπλοκων περιπτώσεων σε ειδικούς με βάση την εξειδίκευσή τους.

* Τον ακριβή υπολογισμό φόρων και προστίμων, με συνεχή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

* Την ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων για τον εντοπισμό κρυφών φορολογητέων εισοδημάτων.

* Την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για την πρόληψη και καταπολέμηση παραβατικών πρακτικών.

* Τη δημιουργία ολοκληρωμένων προφίλ φορολογουμένων, τα οποία συγκεντρώνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και προσφέρουν μια πλήρη εικόνα των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

* Την ανάπτυξη προβλεπτικών μοντέλων που ανιχνεύουν έγκαιρα πιθανές παρατυπίες, επιτρέποντας την άμεση λήψη μέτρων.

Η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 2025-2029 αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά τη λειτουργία της ΑΑΔΕ, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, δικαιοσύνη και αποδοτικότητα σε κάθε πτυχή της φορολογικής διοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

