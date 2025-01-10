ΗΠΑ: 256.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο - Αύξηση προσλήψεων προς το τέλος του 2024

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ πρόσθεσε 256.000 θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, σε μια ισχυρή επίδειξη ανάπτυξης στα τέλη του 2024.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε, φθάνοντας στο 4,1% από 4,2% τον Νοέμβριο, γεγονός που ενδέχεται να ισοδυναμεί με μια πρώιμη ένδειξη ανάκαμψης της αγοράς εργασίας μετά από μήνες... ψύξης.

Η έκθεση ξεπέρασε τις προσδοκίες για μόλις 155.000 θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο και υποδηλώνει μια υγιή αγορά εργασίας παρά τα υψηλά επιτόκια που προορίζονται να περιορίσουν τον πληθωρισμό.

«Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ έκλεισε το 2024 με αισιόδοξο μήνυμα», δήλωσε η Τζούλια Πόλακ, επικεφαλής οικονομολόγος στο ZipRecruiter. «Η σημερινή έκθεση υποδηλώνει ότι μπορεί να ξεκινήσει μια ανάκαμψη στην αγορά εργασίας» πρόσθεσε.

Τα ισχυρά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας δίνουν στην Federal Reserve περισσότερους λόγους να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά και να παρακάμψει μια μείωση επιτοκίων, ενόψει της συνεδρίασης του Ιανουαρίου.

Η έκθεση παρέχει μια ρόδινη εικόνα της αγοράς εργασίας λίγες ημέρες πριν από την είσοδο του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ πέρασε μεγάλο μέρος της προεκλογικής περιόδου επικρίνοντας την οικονομία της εποχής Μπάιντεν, αν και μια ισχυρή αγορά εργασίας παραμένει μια από τις κληρονομιές του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν, στην τελική έκθεση για τις θέσεις εργασίας της προεδρίας του, σημείωσε ότι είναι η «η μόνη κυβέρνηση στην ιστορία που δημιούργησε θέσεις εργασίας κάθε μήνα», παρά το γεγονός ότι κληρονόμησε μια αγορά εργασίας που καταστράφηκε από την πανδημία.

Η προεδρική μεταβατική ομάδα του Τραμπ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πράγματι, η αμερικανική οικονομία δημιούργησε περίπου 187.000 θέσεις εργασίας το μήνα κατά μέσο όρο το 2024. Αυτό είναι 25% λιγότερο από τη μέση μηνιαία δημιουργία θέσεων εργασίας το 2023, αλλά υψηλότερο από τις 166.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα κατά μέσο όρο το 2019, μια άλλη ισχυρή χρονιά για την αγορά εργασίας.

Τα συνολικά επίπεδα ανεργίας για το 2024 αναθεωρήθηκαν για να δείξουν βελτίωση, με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας να αγγίζει μόλις το 4,2% φέτος, ένα χαμηλό επίπεδο που υποδηλώνει υποκείμενη ισχύ στην αγορά εργασίας, ακόμη και όταν οι προσλήψεις μειώθηκαν.

Η έκθεση δείχνει ότι υπήρξαν επίσης πρόσφατες βελτιώσεις. Το ποσοστό ανεργίας βελτιώθηκε για όλες σχεδόν τις δημογραφικές ομάδες, αλλά το ποσοστό ανεργίας των μαύρων μειώθηκε σημαντικά στο 6,1% από 6,4% τον Νοέμβριο. Για τους λευκούς εργαζόμενους, η ανεργία μειώθηκε στο 3,6% από 3,8% τον Νοέμβριο. Και ο αριθμός των εργαζομένων μόνιμα εκτός εργασίας επίσης μειώθηκε.

Τα κέρδη των θέσεων εργασίας τον Δεκέμβριο επικεντρώθηκαν σε ορισμένους από τους ίδιους τομείς που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που ενίσχυσαν σε μεγάλο βαθμό την αγορά εργασίας το περασμένο έτος. Η υγειονομική περίθαλψη ηγήθηκε του πακέτου, προσθέτοντας 46.000 θέσεις εργασίας, αντανακλώντας τις απαιτήσεις ενός γηράσκοντος πληθυσμού.

Οι εργοδότες λιανικής δημιούργησαν περίπου 43.000 θέσεις εργασίας, αφού έχασαν θέσεις εργασίας τον Νοέμβριο, σε ένδειξη ότι οι αρχικές εποχικές προσαρμογές που σχετίζονται με τις προσλήψεις για διακοπές μπορεί να υποτίμησαν την αύξηση των θέσεων εργασίας.

Οι κρατικές θέσεις απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 33.000 θέσεις εργασίας, αντανακλώντας την ισχυρή ταμειακή ροή του δημόσιου τομέα για την πρόσληψη εργαζομένων. Και η αναψυχή και η φιλοξενία πρόσθεσαν 43.000 θέσεις εργασίας, ένα πολύ μεγαλύτερο κέρδος από το μέσο όρο για το 2024.

Οι προσλήψεις στην υπόλοιπη οικονομία παρέμειναν στάσιμες, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια συνεχίζουν να επιβαρύνουν την οικονομία. Οι βιομηχανίες που σχετίζονται με θέσεις εργασίας γραφείου, καθώς και η μεταποίηση, μόλις και μετά βίας έχουν υποχωρήσει ή έχασαν θέσεις εργασίας το 2024.

Υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις ανάκαμψης στις επιχειρηματικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, οι οποίες πρόσθεσαν 28.000 θέσεις εργασίας, ένα σημάδι καλωσορίσματος για τους υπαλλήλους γραφείου που δυσκολεύτηκαν να βρουν δουλειά το 2024.

Η αύξηση των μισθών τον Δεκέμβριο επιβραδύνθηκε, σημειώνοντας άνοδο 0,3% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα - δίνοντας στην Federal Reserve τουλάχιστον μία ένδειξη ότι υπάρχουν λιγότεροι λόγοι να φοβόμαστε ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί περαιτέρω. Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 3,9 τοις εκατό φέτος, στα 35,69 δολάρια την ώρα, ξεπερνώντας τον ρυθμό πληθωρισμού και ενισχύοντας τα χαρτζιλίκια των εργαζομένων.

Οι εργοδότες προσλαμβάνουν με τον πιο αργό ρυθμό από την κορύφωση της πανδημίας, ταιριάζοντας με τα χαμηλά από πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη το υπουργείο Εργασίας. Οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί σημαντικά, αν και παραμένουν υψηλότερες από ό,τι πριν από την πανδημία, και δεν είναι τόσοι πολλοί εργαζόμενοι που εγκαταλείπουν τη δουλειά τους, σύμφωνα με στοιχεία από την ίδια έκθεση.

Ωστόσο, οι απολύσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, επειδή οι επιχειρήσεις έχουν αρκετές ταμειακές ροές για να κρατήσουν τους εργαζομένους τους, παρά τον δισταγμό να προσλάβουν. Ο αριθμός των εργαζομένων που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας μειώθηκε σε χαμηλό 11 μηνών την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη το υπουργείο Εργασίας.

«Υπάρχουν τρομεροί ουραίοι άνεμοι πίσω από την οικονομία αυτή τη στιγμή», είπε ο Pollak, ο οικονομολόγος του ZipRecruiter. «Το ένα είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν λάβει δύο χρόνια θετικής αύξησης των πραγματικών μισθών, που τους επιτρέπει να δουν την αγοραστική τους δύναμη να ανακάμπτει. Ενισχύει επίσης το πνεύμα και την αυτοπεποίθηση. Και τα εταιρικά κέρδη παραμένουν αρκετά ισχυρά».

Οι οικονομολόγοι είχαν προειδοποιήσει ότι τα ισχυρά κέρδη 227.000 θέσεων εργασίας τον Νοέμβριο μπορεί να έχουν σχηματίσει μια τεχνητά ισχυρή εικόνα της αγοράς εργασίας αλλά κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν η αγορά εργασίας θα ανακάμψει το 2025, επειδή εξαρτάται κάπως από τον ρυθμό της μείωσης των επιτοκίων. που τονώνει την οικονομία.

Οι αξιωματούχοι της Federal Reserve μείωσαν τα επιτόκια τρεις φορές από τον Σεπτέμβριο, αλλά έχουν υποχωρήσει στις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων το 2025, σηματοδοτώντας ότι σκοπεύουν να υιοθετήσουν μια πιο προσεκτική προσέγγιση, εν μέρει λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας γύρω από τα σχέδια πολιτικής του Τραμπ.

Ο Pollack σημείωσε ότι οι πωλήσεις οχημάτων, που μειώνονται από τα ακριβότερα δάνεια αυτοκινήτων, άρχισαν να αυξάνονται ξανά τους τελευταίους μήνες. Η προθυμία των τραπεζών να δανείσει και το πιστωτικό υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων κατοικιών έχουν επίσης βελτιωθεί, πιθανώς ως απάντηση στις πρόσφατες μειώσεις των επιτοκίων. Μια συνεχής ανάκαμψη σε ορισμένους τομείς δαπανών «θα ήταν ένα σημάδι ότι ο καταναλωτής αντιδρά σε χαμηλότερα επιτόκια και αγοράζει περισσότερα. Και αυτό θα τονώσει την απασχόληση», είπε ο Pollak.

Άλλοι οικονομολόγοι έχουν μια πιο απαισιόδοξη άποψη για την αγορά εργασίας το νέο έτος. Τα σχέδια του Τραμπ για αυξημένη ασφάλεια στα σύνορα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ασθενέστερη προσφορά εργασίας μεταναστών, η οποία έχει συμβάλει στην οικονομική επέκταση τα τελευταία χρόνια, ειδικά καθώς οι baby boomers έχουν συνταξιοδοτηθεί. Οι προγραμματισμένοι δασμοί θα μπορούσαν επίσης να καταπνίξουν την οικονομική ανάπτυξη αυξάνοντας τις τιμές, δήλωσε η Sarah House, ανώτερη οικονομολόγος της Wells Fargo.

«Στο βαθμό που οι εταιρείες ίσως απορροφούν μέρος αυτού του υψηλότερου κόστους, δεν θα είναι σε τόσο καλή θέση να προσλάβουν φέτος», είπε ο House. «Έτσι, αναζητούμε τη συνολική οικονομία να μετριαστεί».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.