ΑΑΔΕ: Άρχισε η διαβίβαση των εσόδων λιανικής στο myDATA μέσω esend

Την έναρξη της διαβίβασης των δεδομένων εσόδων λιανικής που έχουν εκδοθεί από την 1/11/2024 και εφεξής με χρήση ΦΗΜ, στην πλατφόρμα myDATA διαμέσου του πληροφοριακού συστήματος των ΦΗΜ (esend), κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων συστημικών δοκιμών, ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Κατά συνέπεια, παύει η καθολική υποχρέωση των επιχειρήσεων για την αποστολή λογιστικών εγγραφών εσόδων λιανικής στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η δυνατότητα αποστολής των ανωτέρω λογιστικών εγγραφών, συνεχίζει να παρέχεται προσωρινά κατά την πρώτη περίοδο διασύνδεσης των δύο συστημάτων, και μόνο στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν αποκλίσεις ή ασυμφωνίες μεταξύ των λογιστικών δεδομένων τους σχετικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές εσόδων λιανικής και των δεδομένων των Τύπων Παραστατικών που δημιουργήθηκαν βάσει αυτών των συναλλαγών από την ΑΑΔΕ.

Στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις μπορούν:

να ακυρώσουν τους Τύπους Παραστατικών που δημιουργεί η ΑΑΔΕ ανά ημέρα και ανά εγκατάσταση και να διαβιβάσουν τα ορθά δεδομένα ως έπρατταν έως τώρα με τους ορθούς ανά περίπτωση συνδυασμούς κατηγορίας και χαρακτηρισμών Ε3 ή

να διορθώσουν τα σχετικά δεδομένα διαβιβάζοντας χρεωστικούς ή πιστωτικούς Τύπους Παραστατικών ή

εφόσον η διόρθωση αφορά μόνο στους χαρακτηρισμούς και όχι σε αξίες, να διαβιβάσουν διακριτά για αυτά τα παραστατικά χαρακτηρισμούς εσόδων.

Διευκρινίζεται ότι εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι τεχνικά εφικτός ο χαρακτηρισμός των τύπων παραστατικών μέσω ΦΗΜ, αποδίδεται ο πιθανότερος χαρακτηρισμός από την ΑΑΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση σε περίπτωση που οι χαρακτηρισμοί Ε3 δεν είναι οι ορθοί ή είναι εν μέρει ορθοί, η επιχείρηση δύναται να μεταφέρει ποσά από κωδικό εσόδων σε έτερο κωδικό εσόδων κατά την υποβολή της δήλωσης Ε3 χωρίς την υποχρέωση διαβίβασης νέου Τύπου Παραστατικού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εργάζονται ώστε αφενός να εντοπιστούν, το δυνατόν συντομότερα, τυχόν ασυμφωνίες κατά τη συστημική δημιουργία τύπων παραστατικών myDATA βάσει των δεδομένων που διαβιβάζουν οι επιχειρήσεις στο esend και αφετέρου για την ολοκλήρωση, σε συνεργασία με τις εταιρείες κατόχους άδειας καταλληλότητας ΦΗΜ, της τεχνικής ετοιμότητας των ΦΗΜ να δέχονται και να διαβιβάζουν χαρακτηρισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

