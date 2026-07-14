8 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος ξεδιπλώνει έως τον Νοέμβριο η κυβέρνηση – Το πλήρες χρονολόγιο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Από τις αρχές Ιουλίου και έως το τέλος του φθινοπώρου, σε ένα διάστημα δηλαδή 5 μηνών, η κυβέρνηση θα έχει ξεδιπλώσει ένα πλέγμα 8 ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Ρύθμιση δανείων ν. Κατσέλη – Τέλη Ιουνίου

Από τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου οι servicers και δευτερευόντως οι τράπεζες έχουν αρχίσει να ενημερώνουν τις περίπου 100.000 των δανειοληπτών του ν. Κατσέλη ότι έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα ώστε τα νέα δοσολόγια να συμμορφώνονται πλήρως στις επιταγές του νόμου. Μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί εντός μερικών μηνών και μέχρι την ολοκλήρωση της οι δανειολήπτες θα αποπληρώνουν μόνο κεφάλαιο.

Με τις αλλαγές που επήλθαν μετά από τις δικαστικές αποφάσεις και τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ο τόκος θα υπολογίζεται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου όπως γινόταν μέχρι τώρα. Ο νόμος προβλέπει και αναδρομικότητα.

Αύξηση ακατάσχετου ορίου και άρση δέσμευσης λογαριασμού – Αρχές Ιουλίου

Εδώ και μερικές ημέρες έχουν τεθεί σε εφαρμογή 2 ακόμη ρυθμίσεις.

Η πρώτη αφορά την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στα €1.600 για οφειλές στο Δημόσιο και στις τράπεζες με όφελος €350 μηνιαίας ρευστότητας για περίπου 1,7εκατ. φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Η δεύτερη έχει να κάνει με τη δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του. Ένα μέτρο το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου ο οποίος ήταν εγκλωβισμένος με το παλιό καθεστώς.

Ρύθμιση 72 δόσεων – έως 20 Ιουλίου

Περίπου 1,2 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 300.000 επιχειρήσεις με αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου οφειλές σε εφορία και δήμους που είχαν γεννηθεί πριν από το 2024 θα μπορούν το αργότερο από τις 20 Ιουλίου να τις ρυθμίσουν σε έως 72 δόσεις. Για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία η ρύθμιση τρέχει ήδη.



Η προθεσμία αιτήσεων κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ απαιτείται και η τακτοποίηση τυχόν λοιπών οφειλών που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά (εξόφληση ή ρύθμιση)

Διεύρυνση περιμέτρου εξωδικαστικού μηχανισμού - 26 Ιουλίου

Αν οι 72 δόσεις δεν είναι αρκετές ή αν τα χρέη δεν περιορίζονται μόνο στο Δημόσιο αλλά και στις τράπεζες ή servicers τότε υπάρχει η λύση του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η ένταξη στον οποίο μάλιστα γίνεται πιο εύκολη από τις 26 Ιουλίου υπό την έννοια ότι το κατώφλι των οφειλών πέφτει από τις €10.000 στις €5.000 με άμεσους ωφελούμενους περί το 1εκατ. ΑΦΜ.

Με ελάχιστη δόση τα €50 και υπό προϋποθέσεις ακόμη και περισσότερες από 250 δόσεις, παραμένει η ναυαρχίδα των επιλογών που έχει στη διάθεση του ένας οφειλέτης με χρέη άνω των €5.000.

Προστασία πρώτης κατοικίας - 21 Σεπτεμβρίου

Από τις 21 Σεπτεμβρίου ο εξωδικαστικός μηχανισμός γίνεται ακόμη πιο φιλικότερος για τον οφειλέτη.



Στη φθινοπωρινή ισημερία, όποιος εντάσσεται στον μηχανισμό αποκτά τη δυνατότητα εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας του από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του.

Ο αλγόριθμος θα τον αντιμετωπίσει πιο ευνοϊκά – αφού η βάση υπολογισμού για το πρόγραμμα αποπληρωμής θα είναι η υπόλοιπη περιουσία του πλην του σπιτιού του – γεγονός που οδηγεί σε περισσότερες δόσεις και μεγαλύτερη διαγραφή χρεών υπό προϋποθέσεις

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - 30 Σεπτεμβρίου

Το σχετικό μέτρο βρίσκεται σε ισχύ από τις 19 Φεβρουαρίου όμως η λειτουργία της πλατφόρμας παρατείνεται κατά ένα μήνα έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο δανειολήπτης σε ελβετικό φράγκο μπαίνοντας στην πλατφόρμα κατατάσσεται ανάλογα με τα εισοδήματα και την περιουσία του σε μια από τις 4 διαθέσιμες κατηγορίες.

Ανάλογα με την κατηγορία προβλέπεται μετατροπή του δανείου σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία από 15% έως 50%. Περίπου 15.000 έχουν κάνει έως τώρα χρήση της ρύθμισης.

Φορέας επαναμίσθωσης – Νοέμβριος

Έως το τέλος φθινοπώρου είναι ο στόχος λειτουργίας του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων.



Ο φορέας θα δώσει την δυνατότητα σε χιλιάδες οικογένειες που απειλούνται με απώλεια της πρώτης τους κατοικίας σε πλειστηριασμό να συνεχίσουν να μένουν σε αυτή πληρώνοντας πολύ χαμηλό ενοίκιο. Και μετά την παρέλευση 12 ετών κι εφόσον τα οικονομικά του νοικοκυριού έχουν βελτιωθεί, ακόμη και να την αγοράσουν πίσω.



Έως την πλήρη ενεργοποίηση του Φορέα, παραμένει σε ισχύ το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται αμέσως η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη ενώ ταυτόχρονα παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως €210.

Πηγή: skai.gr

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