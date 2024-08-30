Το beauty trick για να ταιριάζεις το ρουζ με το κραγιόν σου σε κάθε μακιγιάζ

Ξεκινάει μια νέα μέρα και μαζί της φέρνει ένα νέο beauty trick στο μακιγιάζ από το TikTok. Μετά το blonzing και το sunset blush που ήταν οι hot τάσεις του καλοκαιριού που «λιώσαμε» και λατρέψαμε ήρθε η ώρα να μάθεις πώς μπορείς να ταιριάζεις τέλεια το ρουζ με το κραγιόν σου κάθε φορά.

Σκέψου πόσες φορές έχεις διαλέξει το χρώμα του κραγιόν σου, αλλά μετά δεν είσαι σίγουρη ποιο ρουζ να χρησιμοποιήσεις. Να πας για κάτι κοραλλί, ροζ, κόκκινο ή nude; Μην ανησυχείς, υπάρχει ένας απλός τρόπος να λύσεις αυτό το δίλημμα χωρίς κόπο.

Η influencer Victoria Lyn μοιράστηκε πρόσφατα στο TikTok ένα πολύ πρακτικό κόλπο για να ταιριάζεις το ρουζ με το κραγιόν σου κάθε φορά. Το βίντεό της έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο προβολές και μεταξύ μας; Όχι άδικα!

Ο τρόπος είναι απλός:

Αρχικά, βάλε το κραγιόν που διάλεξες στα χείλη σου. Στη συνέχεια, πάρε λίγο από το κραγιόν και τοποθέτησέ το στο πάνω μέρος του χεριού σου. Δίπλα του, βάλε μια μικρή ποσότητα από το foundation σου. Ανακάτεψε τα καλά μέχρι να δημιουργήσεις ένα ομοιόμορφο μείγμα. Αυτό είναι το νέο σου κρεμώδες ρουζ, το οποίο θα ταιριάζει απόλυτα με το κραγιόν και το υπόλοιπο μακιγιάζ σου. Χρησιμοποιώντας ένα πινέλο ρουζ ή τα δάχτυλά σου, τοποθέτησε το ρουζ που μόλις δημιούργησες στα μάγουλα και τα ζυγωματικά σου για ένα φυσικό αποτέλεσμα.

Μια έξτρα συμβουλή από την ίδια την influencer είναι να επιλέγεις ένα υγρό κραγιόν, καθώς έχει μεγαλύτερη διάρκεια και όταν συνδυάζεται με το foundation σου, το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό.

Έτοιμη να δοκιμάσεις αυτή την τεχνική; Δες το παρακάτω βίντεο και ξεκίνα!

