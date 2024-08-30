Στη Βενετία βρίσκεται από προχθές η Τόνια Σωτηροπούλου ανάμεσα στους προσκεκλημένους για την τελετή έναρξης του 81ου Φεστιβάλ της Βενετίας και με απόλυτο Glam περπάτησε στο red carpet της τελετής έναρξης του φημισμένου φεστιβάλ ταινιών και παρακολούθησε την τημιτική βράβευση της Sigourney Weaver με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο αλλά και την πρεμιέρα της ταινίας του Tim Burton "Beatlejuice Beatlejuice".

Ειδικά για την περίσταση η ηθοποιός επέλεξε ένα σικάτο μαύρο μακρύ φόρεμα Τom Ford με εντυπωσιακό ντραπέ ντεκολτέ με πολύ ιδιαίτερο design που το συνδύασε με παπούτσια Prada και κοσμήματα της Αναστασίας Καίσαρη. Το styling της υπογράφει ο Χρήστος Αλεξανδρόπουλος και η Τόνια ειδικά στη διαδρομή της από το ξενοδοχείο στον χώρο της Biennale είχε αέρα διάσημης σταρ.

