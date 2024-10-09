Το απόλυτο hack που θα δώσει αποτέλεσμα κομμωτηρίου στις μπούκλες σου

Αν έχεις σγουρά ή κυματιστά μαλλιά, σίγουρα ψάχνεις τρόπους για να αναδείξεις τις μπούκλες σου. Μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους που έχει γίνει viral στα social media είναι η «μέθοδος του μπολ». Αυτή η απλή τεχνική μπορεί να κάνει θαύματα, προσφέροντας όγκο στις ρίζες, έλεγχο στο φριζάρισμα και αυξημένη ελαστικότητα στις μπούκλες.

Πώς να κάνεις το «curly hair bowl» method

Αρχικά, ξεκίνα με το κανονικό σου λούσιμο, χρησιμοποιώντας σαμπουάν, μάσκα και μαλακτικό. Μετά το ντους, γέμισε μία λεκάνη με κρύο νερό. Σκύψε και με τα δάχτυλά σου ξεμπέρδεψε προσεκτικά τα μαλλιά σου. Στη συνέχεια, βούτηξε τα ολόκληρα στο νερό, διασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως βυθισμένα. Βγάλε τα μαλλιά σου από τη λεκάνη, κρατώντας το κεφάλι σκυμμένο, και «τσαλάκωσε» τις μπούκλες με τα χέρια σου για να τους δώσεις σχήμα.

Αφού το κάνεις αυτό, πρόσθεσε λίγο leave-in conditioner για μπούκλες, πάλι με το κεφάλι σκυμμένο. Βούτηξε τα ξανά στη λεκάνη και επανάλαβε το τσαλάκωμα. Όπως πριν, βγάλε τα μαλλιά από το νερό και πρόσθεσε τζελ ή αφρό. Ζούληξε τις μπούκλες ξανά, ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα το προϊόν και να αφαιρεθεί το περιττό νερό. Τέλος, χρησιμοποίησε μία καθαρή πετσέτα για να ταμπονάρεις απαλά τα μαλλιά και άφησέ τα να στεγνώσουν φυσικά ή χρησιμοποίησε το diffuser.

Η «μέθοδος του μπολ» είναι πραγματικά μια εξαιρετική επιλογή για να ελέγξεις το φριζάρισμα και να προσδώσεις όγκο στις ρίζες, κάνοντάς τις μπούκλες σου πιο ελαστικές και σφιχτές. Αν λοιπόν θέλεις να δώσεις έμφαση στη φυσική ομορφιά των μαλλιών σου, αξίζει να τη δοκιμάσεις!

