Robert Pattinson: Είναι ο νέος πρωταγωνιστής στην καμπάνια Dior Icons

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει ως πρωταγωνιστής στην καμπάνια Dior Icons για το Φθινόπωρο 2024. Μέσα από την καμπάνια, ο ηθοποιός συνεχίζει να αναδεικνύει μερικές από τις πιο διαχρονικές σιλουέτες και βασικά στοιχεία της γκαρνταρόμπας του Dior. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον εμφανίστηκε τελευταία φορά στην καμπάνια Dior Icons για την Άνοιξη 2024.

Με επικεφαλής τον διευθυντή δημιουργικού ανδρικών ενδυμάτων του γαλλικού οίκου, Κιμ Τζόουνς, η επιστροφή του Ρόμπερτ Πάτινσον ως πρόσωπο της τελευταίας καμπάνιας του πολυτελούς οίκου δεν αποτελεί έκπληξη.

Ο Βρετανός ηθοποιός άρχισε να εμφανίζεται στις διαφημίσεις αρωμάτων Dior Homme από το 2013. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έγραψε ιστορία ως πρώτη διάσημη προσωπικότητα του Dior Homme με την καμπάνια Φθινόπωρο/Χειμώνας 2016 που επιμελήθηκε ο Καρλ Λάγκερφελντ. Από το φθινόπωρο του 2016, εμφανίστηκε σε μια σειρά από καμπάνιες ανδρικών ενδυμάτων και τώρα, είναι το πρόσωπο της τρίτης καμπάνιας Dior Icons.

Robert Pattinson for the Dior Icons Campaign. 🎥 pic.twitter.com/bac4G2KVDu — Film Crave (@_filmcrave) October 7, 2024

Όπως και τις προηγούμενες φορές οι φωτογραφίες είναι του Άλασντερ Μακλέλαν, συνέχεια των εικόνων της περασμένης σεζόν.

Καλλιτεχνική διευθύντρια της καμπάνιας είναι η Ρόνι Κουκ Νιουχάουζ και το styling είναι της Μέλανι Γουόρντ. Η καμπάνια επικεντρώνεται σε κλασικές σιλουέτες του brand, συνδυάζοντας πλεκτά από κασμίρ με σακάκια Harrington που φοριούνται πάνω από φαρδιά παντελόνια και συνδυάζονται με μάλλινα παλτό με μακριά δομή.

Robert Pattinson photographed by Alasdair McLellan for Dior Icons Campaign. 📷 pic.twitter.com/2UsV2QSJnN — Film Crave (@_filmcrave) October 7, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

