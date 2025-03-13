Ο Demna καλλιτεχνικός διευθυντής στον Gucci

Ο Demna παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή δημιουργικού του Balenciaga και θα αναλάβει τον ρόλο του καλλιτεχνικού διευθυντή στον Gucci.

«Η βαθιά κατανόηση της σύγχρονης κουλτούρας από τον Demna, σε συνδυασμό με την ευρεία εμπειρία του στη σύλληψη οραματικών έργων, τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο σημαντικούς και επιτυχημένους δημιουργικούς της γενιάς του» δήλωσε η Φραντσέκσα Μπελετίνι, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου Kering, υπεύθυνη για την ανάπτυξη του ιταλικού οίκου μόδας, σε δήλωσή της.

«O Demna θα φέρει στον Gucci κάτι εξαιρετικό. Η ερμηνεία του για τη μόδα σήμερα είναι μοναδική και αυτό αξίζει και χρειάζεται ο Gucci για το μέλλον» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου, Στέφανο Καντίνο μιλώντας σε ομάδα δημοσιογράφων που κλήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της μητρικής εταιρείας του Gucci, Kering, στο Παρίσι για την ανακοίνωση.

«Συμφωνούμε ότι ο Demna είναι ένας από τους καλύτερους διευθυντές δημιουργικού της γενιάς του, χωρίς καμία αμφιβολία» πρόσθεσε. «Έχει αποδείξει την ικανότητά του στην αναδιαμόρφωση του Balenciaga κατά τη διάρκεια της θητείας του, της ταυτότητάς του και, φυσικά, της οπτικής του για τη μόδα».

«Ο διορισμός του ως καλλιτεχνικού διευθυντή είναι ο τέλειος καταλύτης για να αναζωπυρώσει τη δημιουργική ενέργεια του Gucci. Ανυπομονώ για τη συνεργασία του Demna και του Στέφανο, καθώς οδηγούν τον Gucci σε μια νέα εποχή επιτυχίας» πρόσθεσε η Φραντσέσκα Μπελετίνι.

Ο 43χρονος Γεωργιανός σχεδιαστής θα επιβλέψει το τελευταίο σόου υψηλής ραπτικής του Balenciaga στις 9 Ιουλίου.

«Είμαι ενθουσιασμένος που γίνομαι μέρος της οικογένειας του οίκου Gucci. Είναι τιμή μου να συνεισφέρω σε έναν οίκο που σέβομαι βαθιά και θαυμάζω. Ανυπομονώ μαζί με τον Στέφανο και την υπόλοιπη ομάδα να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στην υπέροχη ιστορία του Gucci» τόνισε ο Demna, ο οποίος Demna διαδέχεται τον Sabato De Sarno, που αποχώρησε από τον Gucci στις αρχές Φεβρουαρίου μετά από δύο χρόνια συνεργασίας.

Ο Demna Gvasalia γεννήθηκε στη Γεωργία το 1981 από πατέρα Γεωργιανό και μητέρα Ρωσίδα. Το 1997, σπούδασε Διεθνή Οικονομικά στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας και αποφοίτησε το 2001. Την ίδια χρονιά μετακόμισε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας με τους γονείς του. Καθώς είχε πάντα την επιθυμία να εργαστεί στη μόδα παρά τους προβληματισμούς της οικογένειας, τελικά μετακόμισε στην Αμβέρσα του Βελγίου όπου εγγράφηκε στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών και αποφοίτησε με μεταπτυχιακό τίτλο στο Σχέδιο Μόδας το 2006.

Η θέση του Demna στη βιομηχανία της μόδας εδραιώθηκε όταν από τον όμιλο Kering ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2015 ότι αναλαμβάνει καλλιτεχνικός διευθυντής του Balenciaga.Η πρώτη συλλογή του για το brand παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Μάρτιο του 2016.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

