Μπορεί το ωμό σκόρδο να θεραπεύσει την ακμή;

Αν αναζητήσεις στο TikTok «Raw Garlic For Acne» αυτή τη στιγμή, θα βρεις αναρτήσεις που απεικονίζουν άτομα με ακμή είτε να μασούν σκελίδες, είτε να τις εφαρμόζουν τοπικά στα σπυράκια τους. Αλλά υπάρχει κάποια αλήθεια στους ισχυρισμούς των χρηστών ότι το σκόρδο έχει μαγικές δυνάμεις και μπορεί να εξαφανίσει τα σπυράκια;

Τρεις ειδικοί η Δρ. Ketaki Bhate, σύμβουλος δερματολόγος στο Self London, η δερματολόγος με πιστοποίηση από το συμβούλιο Dr. Shereene Idriss και η διατροφολόγος και ιδρύτρια της epetōme, Emily English απαντούν.

Παρόλο που και οι τρεις ειδικοί κατανοούν το πόσο δελεαστικό ακούγεται οτι η λύση για την εξαφάνιση αυτών των ενοχλητικών σπυριών ΅«κρύβεται» σε ένα υλικό που μπορείς εύκολα να βρεις στο σπίτι σου, δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ξεκάθαροι:

Το να τρίβεις σκόρδο στο δέρμα σου δεν είναι καλή ιδέα. Αυτό μπορεί να «προκαλέσει ερεθισμό ή ακόμα και χημικά εγκαύματα, τα οποία θα μπορούσαν να αφήσουν πίσω σημάδια μετά από τη φλεγμονή», εξηγεί η Δρ. Bhate, ενώ η Dr. Idriss είναι κατηγορηματική: η εφαρμογή σκόρδου «τοπικά στο δέρμα δεν μπορεί να θεραπεύσει την ακμή σας».

@misspeytonsmith 🧄 got rid of my hormonal acne in 7 days & here’s why. ♬ original sound - misspeytonsmith

Η Dr. Idriss συνεχίζει, «η πλειονότητα των βίντεο στο διαδίκτυο, όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σκόρδο για να 'θεραπεύσουν' την ακμή τους, απεικονίζουν εκείνους που παλεύουν με ορμονική ακμή», η οποία «συνήθως απαιτεί συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί η ρίζα του προβλήματος για να ελαχιστοποιηθούν τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως μακροχρόνιες ουλές».

Λοιπόν, τι πρέπει να χρησιμοποιείτε όσον αφορά τα τοπικά προϊόντα;

Η Bhate επισημαίνει ότι οι καλύτεροι τρόποι θεραπείας είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες σας από έναν δερματολόγο. «Το δέρμα του καθενός είναι τόσο διαφορετικό, επομένως μια γενική προσέγγιση δεν είναι ιδανική», σημειώνει. «Γενικά, προτείνω προϊόντα φιλικά προς την ακμή (μη φαγεσωρογόνα) και μια απλοποιημένη ρουτίνα, καθώς πάρα πολλά προϊόντα ταυτόχρονα μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα».

Η Idriss σου δίνει πιο συγκεκριμένες συμβουλές για λιγότερο έντονα φλεγμονώδη περιστατικά ακμής. «Τα απολεπιστικά οξέα, ιδιαίτερα τα BHA όπως το σαλικυλικό οξύ, μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση της περίσσειας σμήγματος από τους πόρους σας για να ελαχιστοποιηθούν περαιτέρω εξάρσεις, ενώ συστατικά όπως το υπεροξείδιο του βενζολίου μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του βακτηριακού φορτίου στο δέρμα σας..

H ρετινόλη και η ρετιναλδεΰδη είναι εξαιρετικά για να βοηθήσουν στη ρύθμιση της κυτταρικής ανανέωσης. Τέλος, τα επιθέματα υδροκολλοειδούς μπορούν να αποτελέσουν μια τελική λύση αν έχετε ένα μεγάλο, ώριμο σπυράκι που προσπαθείτε να ξεφορτωθείτε γρήγορα, αλλά δεν είναι μια μακροπρόθεσμη λύση».

@misspeytonsmith Eating 1 Clove of 🧄 a day to heal my hormonal acne from my gut health ( 3 day update ) natrual remedies is something im very into when it comes to fixing my gut heath & eating raw garlic or with honey has been around of centuries, my grandparents would event eat this to help with sicknesses, when my guy health is imbalanced i get breakouts bad! It has NOTHING to do with what im putting on my skin xxx ( so far im seeing amazing results & will be continuing this for the next week, chop it to be safe x ♬ original sound - kardashianshulu

Ενώ έχουμε καθορίσει ότι το τρίψιμο σκόρδου στο δέρμα σου είναι απολύτως λάθος, η κατανάλωση σκόρδου ως μέρος μιας υγιεινής, ισορροπημένης διατροφής δεν είναι κακή ιδέα, υποθέτοντας ότι δεν έχεις αλλεργίες ή ευαισθησίες. «Το σκόρδο είναι εξαιρετική πηγή βιταμινών C και B6, μαγγανίου και σεληνίου», λέει η English στο Vogue.

Επιπλέον, το σκόρδο περιέχει ενώσεις θείου, όπως η αλλισίνη, που έχουν αποδειχθεί ότι διαθέτουν αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Τι άλλο πρέπει να τρώτε εκτός από τα alliums για βέλτιστη υγεία του δέρματος; Η English συνιστά στους πάσχοντες από ακμή να ακολουθούν μια διατροφή χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, και βαριά σε Ωμέγα-3 (σκεφτείτε λιπαρά ψάρια και καρύδια), προβιοτικά (κεφίρ, λάχανο τουρσί, kimchi) και ψευδάργυρο (περιλαμβάνονται οι σπόροι κολοκύθας και η κινόα).

