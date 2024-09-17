Δημοπρατούνται έπιπλα και είδη διακόσμησης από Raf Simons

Ο Raf Simons προτού γίνει διάσημος σχεδιαστής μόδας εκπαιδεύτηκε στον σχεδιασμό επίπλων.

Ένα μέρος της προσωπικής συλλογής επίπλων, έργων τέχνης και ειδών διακόσμησης του Βέλγου σχεδιαστή μόδας πωλούνται αυτή την εβδομάδα σε δημοπρασία μέσω του οίκου Piasa.

Με τίτλο «Design + Picasso Ceramics From the Collection of Raf Simons», η δημοπρασία περιλαμβάνει συνολικά 131 αντικείμενα, μεταξύ άλλων βάζα ζωγραφισμένα από τον Πάμπλο Πικάσο, κεραμικά του Πολ Σαμπόστ και γλυπτά του Jens Jacob Bregnø.

Ο Βέλγος σχεδιαστής μόδας, ξεκίνησε από τον σχεδιασμό επίπλων.

Κυκλοφόρησε τη δική του μάρκα ανδρικών ενδυμάτων το 1995.

Ήταν δημιουργικός διευθυντής για τον Jil Sander, τον Christian Dior και Calvin Klein.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

