Nose contour: Το viral makeup hack που θα αλλάξει το σχήμα της μύτης σου

Ένα από τα πιο δημοφιλή beauty hacks που έχουμε δει στα social media τελευταία, αφορά το πώς μπορούμε με μακιγιάζ να αλλάξουμε το σχήμα της μύτης μας. Οι beauty experts αποκαλύπτουν ότι με τη σωστή χρήση του περιγράμματος, μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε την ψευδαίσθηση μιας πιο λεπτής ή καλοσχηματισμένης μύτης.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να σχεδιάσεις δύο γραμμές κατά μήκος των πλευρών της μύτης με ένα eyeliner, μολύβι ματιών ή lip pencil. Έπειτα, με τη βοήθεια ενός πινέλου, μπλεντάρεις τις γραμμές για να δώσεις ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Το συγκεκριμένο trick έχει γίνει viral με εκατομμύρια προβολές, καθώς προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Επιπλέον makeup tips για να αλλάξεις το σχήμα της μύτης σου

Εκτός από το γνωστό contouring, που έγινε διάσημο χάρη στην Kim Kardashian, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να τροποποιήσεις την όψη της μύτης σου με μακιγιάζ. Παίζοντας με σκούρες και ανοιχτές αποχρώσεις, μπορείς να τονίσεις ή να καλύψεις συγκεκριμένα σημεία του προσώπου. Επίσης, μπορείς να τραβήξεις την προσοχή αλλού, τονίζοντας τα μάτια σου με έντονο eyeliner ή δημιουργώντας το δημοφιλές foxy eye look.

Μια άλλη εναλλακτική είναι να προσθέσεις λίγο highlighter στην εσωτερική γωνία των ματιών ή να τονίσεις τα χείλη σου με ένα έντονο χρώμα, δίνοντας έμφαση σε άλλες περιοχές του προσώπου και «ξεγελώντας» την προσοχή από τη μύτη.

