O ιταλικός οίκος μόδας Giorgio Armani και το brand Kith επέλεξαν τον διάσημο σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε να είναι ο πρωταγωνιστής της νέας τους καμπάνιας για μία ιδιαίτερη συλλογή ανδρικών ενδυμάτων.

Είναι η πρώτη συνεργασία των Armani και Kith, αλλά όχι η πρώτη μεταξύ του ιταλικού οίκου και του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, οι γονείς του οποίου ήταν Ιταλο-Αμερικανοί είναι μακροχρόνιος φίλος του οίκου μόδας.

Σε ανακοίνωση του Kith, αναφέρεται ότι ο Μάρτιν Σκορσέζε και ο ιδρυτής του ιταλικού οίκου, Τζόρτζιο Αρμάνι, είναι φίλοι εδώ και πολλά χρόνια. Η στενή σχέση τους τον οδήγησε να σκηνοθετήσει το «Made in Milan», ντοκιμαντέρ για τη ζωή του σχεδιαστή και την ανάπτυξη του brand.

Τα brand Giorgio Armani και Kith δημιούργησαν τέσσερα αρχέτυπα, τα οποία χρησίμευσαν ως έμπνευση για τον σχεδιασμό των ανδρικών ενδυμάτων - The Artist (Ο Καλλιτέχνης), The Entertainer (Ο Διασκεδαστής), The Traveler (Ο Ταξιδιώτης) και The Entrepreneur (Ο Επιχειρηματίας). Οι capsule συλλογές αποτελούνται από ενδύματα με ξεχωριστά υφάσματα, σχήματα και χρωματικές παλέτες.

Οι Giorgio Armani και Kith λανσάρουν την Archetype, την πρώτη τους από κοινού κολεξιόν ανδρικών ενδυμάτων για την επερχόμενη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2024, συνδυάζοντας τις ξεχωριστές ευαισθησίες και των δύο εμπορικών brand.

«Μέσα από το επαναστατικό και καθοριστικό έργο του στον κινηματογράφο, ο κ. Σκορσέζε είναι ο ορισμός του Καλλιτέχνη» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Kith, για τον πρωταγωνιστή της καμπάνιας για τη συλλογή The Artist.

«Ακόμη και από τις πρώτες συζητήσεις μας, ήξερα ότι ήθελα αυτή η συλλογή να περιστρέφεται γύρω από το κοστούμι» δήλωσε ο ιδρυτής και o διευθυντής δημιουργικού του Kith, Ronnie Fieg. «Για μένα, το "κοστούμι" και o "Giorgio Armani" είναι συνώνυμα. Καθώς άρχισα να σκέφτομαι την ιστορία που θα διηγηθώ, ήξερα ότι ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής και σεβασμό στην καριέρα και τη ζωή του Τζόρτζιο Αρμάνι παρουσιάζοντας τους άνδρες που πιστεύω ότι έχει εμπνεύσει περισσότερο» εξήγησε.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και μουσικός Κιθ Στάνφιλντ επιλέχθηκε για την προβολή της καμπάνιας για τη συλλογή «The Entertainer», ο Ιρλανδός ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν θα αναδείξει τη συλλογή «The Traveler» και ο ιδρυτής του Kith είναι το κεντρικό πρόσωπο της συλλογής «The Εntrepreneur».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.