Η μέθοδος «ACA» θα σου χαρίσει πιο πυκνά και λαμπερά μαλλιά μετά τα 40

Αν έχεις περάσει τα 40, γνωρίζεις ότι τα μαλλιά αρχίζουν να αλλάζουν. Η πυκνότητα και η λάμψη που κάποτε θεωρούσες δεδομένα, ίσως να μην είναι πλέον όπως παλιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβιβαστείς με τη φθορά των μαλλιών σου. Με τη μέθοδο «ACA» μπορείς να διατηρήσεις τα μαλλιά σου υγιή, πλούσια και λαμπερά καθώς μεγαλώνεις.

Τι είναι η μέθοδος «ACA»;

Η μέθοδος «ACA» είναι μια απλή, αλλά αποτελεσματική τεχνική περιποίησης μαλλιών που μπορείς να εφαρμόσεις στο σπίτι. Το όνομά της προέρχεται από τα αρχικά των τριών βασικών βημάτων της: Acondicionador (Conditioner), Champú (Shampoo), Acondicionador (Conditioner). Δηλαδή, χρησιμοποιείς το conditioner πριν και μετά το σαμπουάν, δημιουργώντας μια ασπίδα προστασίας γύρω από την τρίχα.

Πώς λειτουργεί;

Η διαδικασία είναι απλή, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική. Ξεκινάς εφαρμόζοντας το conditioner στα μήκη και τις άκρες των μαλλιών σου πριν τα λούσεις. Άφησέ το να δράσει για 20 με 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, το conditioner γεμίζει τυχόν κενά στην ίνα της τρίχας, αποτρέποντας το νερό από το να εισχωρήσει και να φθείρει την τρίχα. Στη συνέχεια, λούζεις τα μαλλιά σου όπως συνήθως με το σαμπουάν σου και επαναλαμβάνεις την εφαρμογή του conditioner μετά το ξέβγαλμα. Αυτό βοηθά να κλειδώσει η ίνα της τρίχας και να σφραγίσει την υγρασία, διατηρώντας τα μαλλιά σου απαλά και ενυδατωμένα.

Γιατί είναι σημαντικό να προστατεύεις την τρίχα;

Όταν τα μαλλιά είναι βρεγμένα, η ίνα της τρίχας ανοίγει και εκθέτει τον φλοιό της, κάνοντάς τα πιο ευάλωτα στο σπάσιμο και το φριζάρισμα. Η προεφαρμογή του conditioner δημιουργεί ένα προστατευτικό στρώμα που μειώνει αυτή την ευαισθησία. Επιπλέον, το conditioner που εφαρμόζεις μετά το σαμπουάν σφραγίζει την τρίχα, εξασφαλίζοντας ότι τα μαλλιά σου παραμένουν δυνατά και λαμπερά.

Πόσο συχνά πρέπει να εφαρμόζεις τη μέθοδο ACA;

Για να δεις τα μέγιστα οφέλη της μεθόδου ACA, αρκεί να την εφαρμόζεις μία φορά την εβδομάδα. Αν τα μαλλιά σου είναι ήδη υγιή, μπορείς να μειώσεις τη συχνότητα απο μία φορά σε κάθε δύο εβδομάδες. Η υπερβολική εφαρμογή μπορεί να επιβαρύνει την τρίχα, οπότε η ισορροπία είναι το κλειδί.

Τι Conditioner να επιλέξεις;

Για την εφαρμογή της μεθόδου ACA, είναι ιδανικό να επιλέξεις ένα conditioner που περιέχει υδρολυμένη πρωτεΐνη. Αυτή η μορφή πρωτεΐνης είναι διαλυμένη σε μικρότερα μόρια, που μπορούν να διεισδύσουν βαθύτερα στην τρίχα, προσφέροντας ένα δυνατό boost και προστασία.

Πηγή: skai.gr

