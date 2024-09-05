Η Hailey Bieber είναι έτοιμη για το φθινόπωρο ή τουλάχιστον τα νύχια της είναι. Η νέα μανούλα έδειξε το τελευταίο της μανικιούρ σε Instagram Stories και παρόλο που δεν μας έδειξε το μωρό, προσθέτουμε τη νέα της απόχρωση στις λίστες έμπνευσης μας για το φθινόπωρο.

«Έτοιμη για το φθινόπωρο εδώ πέρα», έγραψε η Bieber από το Λος Άντζελες στην λεζάντα της φωτογραφίας. Τα νύχια της είναι λιμαρισμένα στο αγαπημένο της μακρύ αμυγδαλωτό σχήμα και βαμμένα με μια απόχρωση που θα μπορούσε να περιγραφεί καλύτερα ως καστανοκόκκινο: λίγο κόκκινο, λίγο καφέ, λίγο πορτοκαλί. Βασικά, αν το φθινόπωρο ήταν χρώμα, θα ήταν αυτό.

Η ίδια η φόρμουλα δεν είναι εντελώς κρεμώδης, αλλά ούτε και διάφανη είναι σχεδόν σαν jelly βερνίκι, που συνήθως βλέπουμε σε καλοκαιρινές κόκκινες και ροζ αποχρώσεις, αλλά σπανιότερα σε πιο φθινοπωρινές. Δεδομένου ότι μιλάμε για την Hailey Bieber, (δημιουργεί κορυφαίες τάσεις στα νύχια εδώ και χρόνια), περιμένουμε να δούμε και αυτό το χρώμα να γίνεται εξαιρετικά δημοφιλές αυτή τη σεζόν. Κλέισε το ραντεβού σου και υιοθέτησε το αγαπημένο χρώμα της Hailey για το φθινόπωρο για να μπορείς να λες ότι είσαι μπροστά από την τάση!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.