Maria Grazia Chiuri: Θα παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή για τον οίκο Fendi

Ο ιταλικός οίκος πολυτελείας Fendi ανακοίνωσε επίσημα ότι η επίδειξη μόδας υψηλής ραπτικής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη.

Προγραμματισμένη για το βράδυ της 9ης Ιουλίου, η παρουσίαση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη δημιουργική πορεία του οίκου, καθώς αποτελεί την πρώτη συλλογή Fendi Couture της Μαρία Γκράτσια Κιούρι (Maria Grazia Chiuri). Η επιστροφή στη Ρώμη είναι μια βαθιά συμβολική κίνηση που αγγίζει άμεσα τη θεμελιώδη παράδοση του οίκου. Η αρχαία αρχιτεκτονική της πόλης, η ιστορική τέχνη και οι κινηματογραφικοί δρόμοι έχουν ιστορικά χρησιμεύσει ως μούσα και καμβάς για τον οίκο. Επιλέγοντας για το ντεμπούτο της την ιταλική πρωτεύουσα, η Κιούρι γεφυρώνει το δικό της φρέσκο σχεδιαστικό όραμα με τη μνημειώδη, ιστορική κληρονομιά του οίκου.

Οι λεπτομέρειες για τις δημιουργίες που περιλαμβάνονται στη συλλογή και η συγκεκριμένη τοποθεσία της επίδειξης δεν έχουν ανακοινωθεί προς το παρόν. Η επιλογή ενισχύει τη δέσμευση στην προέλευση του οίκου, θέτοντας το σκηνικό για μια συλλογή που θα μπορούσε να εξισορροπήσει τη σχολαστική κατασκευή υψηλής ραπτικής με το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο.

«Ο οίκος Fendi είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η πρώτη επίδειξη Fendi Couture Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026–2027 της Μαρία Γκράτσια Κιούρι θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2026» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ιταλικού οίκου. «Ο χώρος της επίδειξης θα αποκαλυφθεί αργότερα» προστίθεται στην ανακοίνωση του οίκου με έδρα τη Ρώμη, βασικού brand του ομίλου LVMH.

Η Κιούρι, η οποία γεννήθηκε επίσης στη Ρώμη, ξεκίνησε την καριέρα της στον οίκο Fendi με επίδειξη κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, η επίδειξη υψηλής ραπτικής για τον οίκο Fendi σηματοδοτεί επίσης διπλή επιστροφή στην Αιώνια Πόλη για τη σχεδιάστρια. Η Κιούρι διοργάνωσε την τελευταία της επίδειξη για τον οίκο Dior στην ιστορική Villa Albani τον Μάιο του 2025.

Η πρώτη θρυλική επίδειξη υψηλής ραπτικής του Fendi διοργανώθηκε τον Ιούλιο του 2015 με την παρουσίαση της θρυλικής συλλογής «haute fourrure» του Καρλ Λάγκερφελντ χρονικά αφιερωμένη στον εορτασμό της 50ης επετείου του Γερμανού σχεδιαστή στον οίκο. Ο οίκος διοργάνωνε περιστασιακά επιδείξεις υψηλής ραπτικής μετά τον θάνατο του Καρλ Λάγκερφελντ το 2019.

Πηγή: skai.gr

