Η Μάργκο Ρόμπι πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του θρυλικού αρώματος Chanel No. 5. Η πρωταγωνίστρια της «Barbie» η οποία είναι πρέσβειρα του οίκου από το 2018, εμφανίζεται στην καμπάνια φορώντας ένα εκθαμβωτικό κόκκινο σακάκι και μία μίνι φούστα έχοντας στην αγκαλιά της το διάσημο άρωμα.

«Ένα ραντεβού. Το νέο πρόσωπο του N ° 5, η Μάργκο Ρόμπι ενσαρκώνει μια γυναίκα που αποφάσισε ότι δεν θα είναι απλώς ένας άλλος αριθμός, επιλέγοντας ξανά και ξανά να εμπιστευτεί ό,τι της επιφυλάσσει το μέλλον», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του οίκου στο Ιnstagram.

Η μικρού μήκους ταινία που κυκλοφόρησε ο οίκος για τη νέα συνεργασία με την ηθοποιό είναι σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο και συμπρωταγωνιστεί ο Τζέικομπ Ελόρντι, ο οποίος θα είναι στο πλευρό της στην επερχόμενη ταινία «Wuthering Heights».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

