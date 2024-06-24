Erdem Moralioglu: Έκθεση-ωδή στη δούκισσα Ντέμπορα του Ντέβονσαϊρ

Ο σχεδιαστής μόδας Έρντεμ Μοράλιογλου (Erdem Moralioglu} θα αναδείξει τη δεξιοτεχνία του σε μια νέα έκθεση με τίτλο «Imaginary Conversations» και πηγή έμπνευσης την αείμνηστη δούκισσα Ντέμπορα του Ντέβονσαϊρ, γνωστή για την κομψότητά της.

Η έκθεση επικεντρώνεται γύρω από την επανασχεδιασμένη συλλογή SS24 του σχεδιαστή και όπως υποδηλώνει ο τίτλος της έκθεσης είναι ένας φανταστικός διάλογος μεταξύ της δούκισσας και του σχεδιαστή.

Τα αξεσουάρ της δούκισσας Ντέμπορα και άλλα αντικείμενα από την γκαρνταρόμπα της, για παράδειγμα, παρουσιάζονται με δημιουργίες από τη συλλογή SS24 του Erdem. Ο στόχος είναι να δείξουμε στους επισκέπτες ότι «το παρελθόν πληροφορεί το παρόν στη δημιουργία μιας συλλογής σύγχρονης μόδας» ανέφερε ο σχεδιαστής.

Η έκθεση παρέχει πληροφορίες για τη δημιουργική διαδικασία του Έρντεμ Μοράλιογλου, από την αρχική συγκίνηση της ανακάλυψης κατά την εμβάθυνση στα αρχεία του Τσάτσγουορθ, μέχρι την τέχνη και τις τεχνικές του σχεδιασμού νέων ρούχων, αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης.

Ιστορικές εκτυπώσεις και σχέδια, υφάσματα, κοσμήματα και φωτογραφίες, με την εκλεκτική ματιά της Ντέμπορα παρουσιάζονται στα υπνοδωμάτια των επισκεπτών της Έπαυλης Τσάτσγουορθ στο Ντέρμπισαϊρ της Αγγλίας, όπου η δούκισσα μετακόμισε με τον σύζυγο της το 1959.

Γεννημένη ως η νεότερη από τις διάσημες έξι αδερφές Μίντφορντ, παντρεύτηκε τον Άντριου Κάβεντις τον μελλοντικό δούκα του Ντέβονσαϊρ, το 1941, με το ζευγάρι να παραμένει μαζί μέχρι τον θάνατό του το 2004. Με την άφιξή της στην κατοικία ασχολήθηκε με την εύρεση εσόδων για τη συντήρησή της κατοικίας μέσω ξεναγήσεων για το κοινό και ενός επαναστατικού νέου αγροτικού καταστήματος, το οποίο πουλούσε προϊόντα που καλλιεργούνταν στο κτήμα. Ήταν ένας εξαιρετικά περίπλοκος χαρακτήρας, τόσο δούκισσα όσο και επαρχιώτισσα, γνώστρια της τέχνης και άψογη οικοδέσποινα, σύμφωνα με τον σχεδιαστή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

