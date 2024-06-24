Μάθε πώς θα καταλάβεις αν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις φέτος το καλοκαίρι!

Κάθε χρόνο, όταν πλησιάζει η ώρα για το πρώτο μπάνιο στην θάλασσα την επανεμφάνισή τους κάνουν τα αγαπημένα μας προϊόντα που παίρνουν ξανά την θέση τους στο καλοκαιρινό μας νεσεσέρ. Όμως κάθε καλοκαίρι μια είναι η ερώτηση που έχουμε στο μυαλό μας: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και φέτος το περσινό μας αντιηλιακό; Όπως τα περισσότερα καλλυντικά προϊόντα, έτσι και το αντηλιακό έχει ημερομηνία λήξης, η οποία είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάμε και να ακολουθούμε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Αν αναρωτιέσαι το γιατί, η απάντηση είναι ότι μόλις παρέλθει η προθεσμία χρήσης, ο παράγοντας του αντιηλιακού μειώνεται σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να μην προστατεύει την επιδερμίδα από τις ακτίνες UV κάτι το οποίο σίγουρα δε θέλουμε όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα (την αντηλιακή προστασία την χρειαζόμαστε όλο το χρόνο για να προστατεύουμε το δέρμα μας από τους κινδύνους που εγκυμονεί η συνεχής έκθεση στον ήλιο).

Πως θα μάθουμε την ημερομηνία λήξης του αντιηλιακού μας;

Στο πίσω μέρος των αντιηλιακών, υπάρχει ένα λογότυπο ενός μικρού ανοιχτού βάζου με έναν αριθμό και ένα γράμμα μέσα που αναγράφει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Εάν γράφει «12M», μπορεί να διατηρηθεί έως και 12 μήνες μετά το άνοιγμα. Ενώ τα περισσότερα αντηλιακά προϊόντα λήγουν στον ένα χρόνο, ορισμένα έχουν διάρκεια ζωής μόνο έξι ή οκτώ μήνες. Επομένως, είναι σημαντικό να δώσεις σημασία στην ημερομηνία σε κάθε προϊόν.

Beauty Note: Σε καμία περίπτωση μη σκεφτείς ότι έχει μείνει προϊόν από πέρσι, άρα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις και φέτος μέχρι να τελειώσει. Πάντα σκεφτόμαστε την ημερομηνία λήξης και όχι την ποσότητα του προϊόντος που έχει μείνει, γιατί η υγεία της επιδερμίδας είναι πιο σημαντική από το λίγο προϊόν που θα ‘χει περισσέψει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.