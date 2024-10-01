Η Hailey Bieber είπε αντίο στα καστανά μαλλιά - Το νέο της look είναι το απόλυτο fall inspo

Έναν μήνα μετά τη γέννηση του γιου της, Jack Blues Bieber, η Hailey Bieber επιστρέφει στα social media με μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της. Αν κι έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ το τελευταίο διάστημα, αποφάσισε να μοιραστεί το νέο της hair look με τους ακόλουθούς της στο Instagram.

Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, ανέβασε μια φωτογραφία στα stories της, δείχνοντας ότι άφησε πίσω τα σοκολατί καστανά μαλλιά της και επέλεξε έναν πιο ανοιχτό τόνο για το φθινόπωρο. Συγκεκριμένα, η Hailey υιοθέτησε μια μελί απόχρωση, γράφοντας χαρακτηριστικά «Πιο ανοιχτά για το φθινόπωρο».

Αν σκέφτεσαι κι εσύ να κάνεις μια ανανέωση για τη νέα σεζόν, χωρίς όμως να είναι και too much, το μπαλαγιάζ σε μελί ή καραμελέ αποχρώσεις, όπως αυτό που επέλεξε η Hailey, είναι η τέλεια λύση. Το look αυτό δεν απαιτεί συνεχή φροντίδα και είναι ιδανικό αν θέλεις να ανανεωθείς, χωρίς όμως να κάνεις και πολλά πολλά στα μαλλιά σου, όπως για παράδειγμα η συχνή συντήρηση (ναι αυτή η απόχρωση είναι ιδανική για σένα αν βαριέσαι τα συχνά ραντεβού στο κομμωτήριο).

