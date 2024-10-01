Τι φόρεσαν η Marie Chantal και η Μαρία Ολυμπία στο Pre-Wedding πάρτι της Θεοδώρας

Η Marie Chantal, σύζυγος του Παύλου εδώ και χρόνια -και πριν τον γάμο της- συμπεριλαμβάνεται στις λίστες με τις πιο καλοντυμένες γυναίκες του πλανήτη, γαλαζοαίματες και μη. Η κόρη του δισεκατομμυριούχου Robert Warren Miller έχει απαράμιλλο στιλ και γούστο και δεν έχει κάνει ποτέ δημόσιες εμφανίσεις που δεν ήταν statement κομψότητας και χάρης.

Και αυτό το μοναδικό αισθητήριο έχει σίγουρα κληρονομήσει και η μοναχοκόρη της οικογένειας, Μαρία Ολυμπία που αγαπάει τη μόδα, εργάζεται σε αυτή κάνοντας και πολύ μεγάλες συνεργασίες με πασίγνωστους οίκους μόδας και κυκλοφορώντας και δική της σειρά με clutch τσαντάκια.

