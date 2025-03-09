Το "Water Droplet" φόρεμα της Dua Lipa σηματοδοτεί την επιστροφή του mermaidcore

Το 2022 φαίνεται να είναι η χρονιά των μουσικών συνεργασιών, ειδικά για τις BLACKPINK. Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού "APT" από τη Rosé με τον Bruno Mars, η φίλη της Lisa συνεργάστηκε με τις Doja Cat και Raye για το τραγούδι "BORN AGAIN". Η τελευταία που ακολούθησε το παράδειγμα; Η Jennie Kim.

Η Jennie κυκλοφόρησε το νέο της single "Handlebars" την Παρασκευή, 7 Μαρτίου, και προσκάλεσε μία άλλη εκρηκτική pop diva για να τραγουδήσουν μαζί: τη Dua Lipa. Η συνεργασία αυτή δεν θα μπορούσε να είναι πιο λογική, εκτός από μουσικά είδωλα, και οι δύο είναι fashion icons, με συμβόλαια με την Chanel και αίσθηση στυλ που προκαλεί θαυμασμό. Αν χρειάζεστε απόδειξη, ρίξτε μια ματιά στην φωτογραφία από το teaser του τραγουδιού, όπου η Jennie δείχνει την άψογη ικανότητά της στο layering και η Lipa φορά το πιο "καυτό" φόρεμά της μέχρι σήμερα.

Το Net φόρεμα της Dua Lipa

Η Lipa δεν έχει συναντήσει φόρεμα διαφάνειας που να μην της αρέσει. Από το 2023, η τραγουδίστρια του "Dance The Night" βρίσκεται στην κορυφή του naked dressing, φορώντας τα πιο διάφανα και τολμηρά σύνολα, πριν το ρίσκο αυτό αγκαλιαστεί από την υψηλή μόδα.

Επικέντρωσε την ιδιαίτερη αισθητική της και στη φωτογραφία teaser της συνεργασίας με τη Jennie. Πόζαρε δίπλα στην Jennie, φορώντας αυτό που σχεδόν δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί "φόρεμα", αλλά περισσότερο ένα διάφανο δίχτυ που κάλυπτε το επίσης διάφανο σουτιέν της. Ενώ κάποια δίχτυα προσφέρουν λίγη κάλυψη, το συγκεκριμένο ήταν τόσο ανοιχτό που έμοιαζε με δίχτυ ψαρά (δηλαδή σχεδόν γυμνό). Η μόνη αληθινή κάλυψη ήταν οι διάφανοι μεγάλοι κύλινδροι, πιθανόν κρύσταλλοι, που θύμιζαν σταγόνες νερού.

Το look της Lipa βούτηξε βαθιά στον κόσμο του mermaidcore. Ακόμα και η λαμπερή σκιά ματιών της προσέθετε στην αίσθηση της σειρήνας. Η θαλάσσια αισθητική είναι κάτι που η Lipa φαίνεται να αγαπά πολύ. Συνήθως την βλέπουμε με μπικίνι και συχνά έχει υιοθετήσει την εμφάνιση της γυαλιστερής ουράς γοργόνας στα κόκκινα χαλιά. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υποδύθηκε μια γοργόνα στην ταινία Barbie, φορώντας μονοπέδιλο και σουτιέν από κοχύλια.

Μια στιγμή για την εμφάνιση της Jennie

Ακόμα και η Jennie, φυσικά, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και έκανε την δική της αναφορά στην "ψαρίσια" αισθητική, δείχνοντας την αδυναμία της στο να συνδυάζει υφές με μοναδικό τρόπο. Φόρεσε ένα chainmail φόρεμα από κάτω και ένα μεταλλικό φουλάρι γύρω από το λαιμό της. Η κορυφαία στιγμή του outfit της ήταν το κάλυμμα: μια ιβουάρ επιλογή με βολάν και κυκλικές παγιέτες που θυμίζουν λέπια. Σωστά, αυτή η εμφάνιση είναι γεμάτη mermaidcore vibes. Το Mermaidcore επιστρέφει δυναμικά.

Πηγή: www.womenonly.gr

