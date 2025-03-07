Η πιθανή εξαγορά της Versace από την Prada αλλάζει το «τοπίο» της μόδας

Ηιταλική εταιρεία πολυτελείας Prada βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του οίκου μόδας Versace από την Capri Holdings, με το τίμημα να εκτιμάται κοντά στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε ακόμα :Monopoly: Το πιο δημοφιλές επιτραπέζιο γίνεται... ταινία!

Η Versace, ιδρυθείσα το 1978 από τον Gianni Versace, αποκτήθηκε από την Capri Holdings (πρώην Michael Kors) το 2018 για περίπου 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία αντιμετώπισε προκλήσεις, με πτώση πωλήσεων και εσόδων.

Η πιθανή αυτή εξαγορά θα επέτρεπε στην Prada να δημιουργήσει έναν ισχυρότερο ιταλικό παίκτη στον κλάδο της πολυτέλειας, ανταγωνιζόμενη κολοσσούς όπως η LVMH και η Kering. Η συγχώνευση των δύο εταιρειών θα συνδύαζε την κομψότητα της Prada με την τολμηρή αισθητική της Versace, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του ομίλου σε ένα ευρύτερο κοινό.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρόλο που η Versace λειτουργεί με ζημίες και απαιτεί σημαντική αναδιάρθρωση, η Prada διαθέτει την τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της παραγωγής, του μάρκετινγκ και του λιανικού εμπορίου. Ωστόσο, η ανάκαμψη της Versace ενδέχεται να επηρεάσει τα βραχυπρόθεσμα κέρδη της Prada, πριν επιταχύνει την ανάπτυξή της και προσελκύσει νέους πελάτες.

WATCH: Italian luxury group Prada is moving closer to a deal to buy Versace from upmarket fashion group Capri Holdings after agreeing to a price of nearly $1.6 billion https://t.co/AzCy4IPG01 pic.twitter.com/HuLwBKKIfw — Reuters Business (@ReutersBiz) March 3, 2025

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μήνα, αν και, όπως σε κάθε επιχειρηματικό deal μέχρι να πέσουν οι υπογραφές τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Η εξαγορά της Versace από την Prada θα σηματοδοτήσει μια σημαντική εξέλιξη στη βιομηχανία πολυτελείας, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό με τους διεθνείς γίγαντες του κλάδου.

Επιπλέον, η Prada ανακοίνωσε σημαντική ανάπτυξη για το 2024, με αύξηση εσόδων κατά 17% και λιανικών πωλήσεων κατά 18%, παρά την πτώση της αγοράς πολυτελείας. Η επιτυχία αυτή αποδίδεται στην έμφαση της εταιρείας στην καινοτομία προϊόντων, την ποιότητα και την δεξιοτεχνία.

Η εξαγορά της Versace θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Prada στην παγκόσμια αγορά πολυτελείας, δημιουργώντας έναν ισχυρό ιταλικό όμιλο ικανό να ανταγωνιστεί τους γαλλικούς κολοσσούς του κλάδου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.