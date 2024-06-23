Η Hailey Bieber βάφεται στο αυτοκίνητο και μας δείχνει το καθημερινό της μακιγιάζ

Τι είναι αυτό που κάνει το κάθισμα στο αυτοκίνητο τόσο ιδανικό για selfies και, στην περίπτωση της Hailey Bieber, το τέλειο μέρος για ένα γρήγορο μακιγιάζ; Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι, όχι δεν βγάζει βίντεο στο TikTok την ώρα που οδηγεί, φαίνεται να έχει κάνει στάση, (μιας και δεν είναι ασφαλές να κάνουμε αλλά πράγματα της ώρα της οδήγησης), για να μας δείξει ένα εύκολο μακιγιάζ που επιλέγει να κάνει στην καθημερινότητά της και γι’ ακόμη μια φορά αποτελεί το απόλυτο inspo για μας!

Φαίνεται ότι το μακιγιάζ στο αυτοκίνητο έχει γίνει τακτική συνήθεια στην καθημερινή ζωή της Bieber και τώρα είναι η απόλυτη επαγγελματίας στο μακιγιάζ. «Τελευταία βάφομαι πολύ στο αυτοκίνητο», έγραψε η Bieber στο TikTok. «Να η μικρή μου ρουτίνα». Ξεκινάει το μακιγιάζ της φυσικά, με ένα προϊόν της Rhode, το Glazing Milk, το οποίο εφαρμόζει με τα δάχτυλά της σε όλο της το πρόσωπό.

Το γρήγορο «GRWM» της Hailey Bieber στο αμάξι

Στη συνέχεια, εφαρμόζει concealer γύρω από τη μύτη της, στο πηγούνι της, ανάμεσα στα φρύδια και κάτω από τα μάτια της, αναμειγνύοντάς το απαλά και πάλι με τα δάχτυλά της. Η Bieber συνεχίσει με τα νέα ρουζ της Rhode, τα οποία βάζει στα μάγουλά και στη μύτη της και τα αναμειγνύει με τα δάχτυλά της για ένα πιο φυσικό και cute αποτέλεσμα. Μετά από το χτένισμα των φρυδιών της και την εφαρμογή πούδρας, στις περιοχές που τοποθέτησε το concealer, η Hailey περνάει στο περίγραμμα των χειλιών, το οποίο και αναμειγνύει με την άκρη του δαχτύλου της, και προσθέτει λίγο από το ρουζ στο κέντρο των χειλιών της, ολοκληρώνοντας με το Peptide Lip Tint της Rhode στην ροζ-καφέ απόχρωση Toast.

Όλη η διαδικασία διαρκεί πιθανώς περίπου πέντε λεπτά από την αρχή μέχρι το τέλος, και το τελικό αποτέλεσμα είναι απλό και διακριτικό, με την φίλη της Bieber, Kylie Jenner, να τη χαρακτηρίζει «cutie patootie» και εκατοντάδες θαυμαστές να ρωτούν πότε θα κυκλοφορήσουν τα νέα ρουζ.

