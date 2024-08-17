Emily in Paris: Πώς να αποκτήσεις τα φρύδια της Lily Collins

Η σειρά «Emily in Paris» είναι και πάλι στο προσκήνιο και μαζί της, το εμβληματικό στυλ της Lily Collins. Όλες ξέρουμε ότι η Emily Cooper έχει τα τέλεια φρύδια που λίγο-πολύ ζηλεύουμε και να αναρωτιόμαστε πώς να πετύχουμε το ίδιο look. Μην ανησυχείς, γιατί είμαι εδώ για να σου πώ όλα τα μυστικά για να αποκτήσεις και εσύ τα υπέροχα φρύδια της Lily Collins!

Αφήσε τα φρύδια σου να μεγαλώσουν

Το πρώτο βήμα για να πετύχεις τα γεμάτα, φυσικά φρύδια της Lily είναι η υπομονή. Άφησε τα φρύδια σου να μεγαλώσουν χωρίς να τα πειράξεις για τουλάχιστον έξι εβδομάδες. Αντιστάσου στον πειρασμό να τα «ξεριζώσεις» νωρίτερα. Για να βοηθήσεις την ανάπτυξη, χρησιμοποίησε ένα θρεπτικό ορό φρυδιών με πεπτίδια ή έλαιο καστοριού. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να κάνουν θαύματα, ενισχύοντας τη φυσική ανάπτυξη των τριχών.

Σχημάτισε φρύδια σου

Μόλις τα φρύδια σου είναι γεμάτα και έτοιμα, ήρθε η ώρα να τα σχηματίσεις. Χρησιμοποίησε ένα τσιμπιδάκι για να αφαιρέσεις τα περιττά τριχάκια, επικεντρώνοντας κυρίως στο κάτω μέρος των φρυδιών για να διατηρήσεις την φυσική τους πυκνότητα. Για την χαρακτηριστική feathered εμφάνιση, βούρτσισε τα φρύδια σου προς τα πάνω με ένα spoolie ή μια καθαρή οδοντόβουρτσα και στη συνέχεια σταθεροποίησέ τα με ένα διαφανές gel φρυδιών. Ο στόχος είναι ένα απαλό, φυσικό τελείωμα, όχι υπερβολικά περιποιημένο. Δέξου τις μικρές ατέλειες, γιατί αυτές προσθέτουν στη γαλλική κομψότητα που αγαπάμε.

Το μυστικό της Lily Collins

Η Lily Collins έχει μιλήσει για τη μινιμαλιστική προσέγγισή της στα φρύδια. Επέλεξε να μην τα ξεριζώνει υπερβολικά και προτιμά ένα πιο φυσικό στυλ. Χρησιμοποιεί ένα spoolie για να τα βουρτσίζει και να βοηθήσει στη διαμόρφωση του σχήματος. Όταν εφαρμόζει highlighter, βάζει λίγο κάτω από το φρύδι για να αναδείξει το σχήμα τους.

Εξήγησε, «Μου αρέσει να εφαρμόζω λίγο κάτω από το φρύδι εκεί, για να ενισχύσω και να τονίσω το σχήμα του φρυδιού. Για μένα, το σχήμα είναι το κλειδί».

Η Collins συνέχισε να αναφέρει μια καθοριστική στιγμή που την ενθάρρυνε να φροντίζει καλύτερα τα φρύδια της. «Ξέρετε, ενδιαφέρον είναι ότι [τα φρύδια μου] δεν ήταν πάντα κάτι που αγκάλιαζα», είπε. «Έκανα το λάθος μερικές φορές, και μια πολύ συγκεκριμένη φορά, να τα βγάλω υπερβολικά. Θυμάμαι μια βραδιά που πήγαμε για δείπνο με τη μαμά μου, ήμουν πολύ περήφανη για αυτό που είχα κάνει. Με κοίταξε και μου είπε: “Τι έκανες; Ίσως να μην ξαναμεγαλώσουν ποτέ.” Από εκείνη την ημέρα, ήμουν πολύ πιο προσεκτική στο να μην τα βγάζω υπερβολικά και έμαθα να τα αγκαλιάζω.

«Για μένα, είναι ένα από τα αγαπημένα μου χαρακτηριστικά στην ομορφιά και την περιποίηση του δέρματος, γιατί λένε πολλά για την προσωπικότητά σου», συνέχισε. «Βοηθούν πραγματικά να τονίσεις οποιοδήποτε από τα συναισθήματά σου, γιατί τα φρύδια σου, όπως μπορείς να δεις, πιθανόν τώρα που μιλάω, ανεβαίνουν από ενθουσιασμό. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι πολύ διασκεδαστικό να αγκαλιάσεις και να τονίσεις στο πρόσωπό σου».

Κορυφαία trick για υγιή φρύδια

Μην τα πειράζεις κάθε λίγο και λιγάκι: Όπως είπε και η Lily, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να αποφύγεις το υπερβολικό ξερίζωμα. Απέφυγε τις μεθόδους αποτρίχωσης για περίπου 15 εβδομάδες, ώστε τα φρύδια σου να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν.

Χρησιμοποίησε ορούς φρυδιών: Οι οροί που περιέχουν πεπτίδια μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη των τριχών, κάνοντάς τα πιο πυκνά και μακριά.

Ελάχιστο μακιγιάζ: Απέφυγε βαριά προϊόντα μακιγιάζ όπως pomades και gels κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Προτίμησε ελαφριά gels φρυδιών με ίνες για να δημιουργήσεις την εμφάνιση πιο γεμάτων φρυδιών χωρίς να επιβαρύνεις τις νέες τρίχες.

Διατροφή και υπομονή: Η καλή ενυδάτωση και μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε βιταμίνες A, C, E και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των φρυδιών σου. Και φυσικά, να έχεις υπομονή! Η ανάπτυξη μπορεί να πάρει από τρεις έως έξι μήνες, αλλά το αποτέλεσμα θα αξίζει τον κόπο.

