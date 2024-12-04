Eλληνική startup καινοτομεί στον κλάδο του τατουάζ

Το Inkjin, μια ελληνική startup που επαναπροσδιορίζει τη σχέση της τέχνης με την τεχνολογία, ανακοίνωσε ότι φέρνει μια πρωτοποριακή εμπειρία στον κόσμο του τατουάζ.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη χρήση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας (AR), η εφαρμογή Inkjin μεταμορφώνει τον τρόπο που οι άνθρωποι εμπνέονται, σχεδιάζουν και επιλέγουν τα τατουάζ τους.

Η εφαρμογή, που διατίθεται στο App Store και το Google Play, επιτρέπει στους χρήστες να «δοκιμάζουν» τατουάζ πάνω στο σώμα τους σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα, προσφέρει πρόσβαση σε πάνω από 1.500 αυθεντικά σχέδια και συνεργάζεται με 65 κορυφαίους tattoo artists.

«Το Inkjin δεν είναι απλώς μια εφαρμογή, αλλά μια νέα προσέγγιση που τοποθετεί την Ελλάδα στην παγκόσμια σκηνή της καινοτομίας, στο σημείο όπου η τέχνη και η τεχνολογία συναντιούνται», δήλωσε ο Ιδρυτής της εφαρμογής, Ηλίας Χατζής. Σύμφωνα με τον ίδιο, «τo τατουάζ είναι μια βαθιά προσωπική και δημιουργική απόφαση. Θέλαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια εμπειρία που όχι μόνο απλοποιεί τη διαδικασία του τατουάζ, αλλά την κάνει συναρπαστική και καθηλωτική».

Μεταξύ άλλων εφαρμόζει τεχνολογία AR (οι χρήστες μπορούν να «φορέσουν» το τατουάζ πριν καν το κάνουν, εξαλείφοντας τις αμφιβολίες), εύκολη σύνδεση (άμεση πρόσβαση σε κορυφαίους καλλιτέχνες τατουάζ με βάση την τοποθεσία και τις προτιμήσεις τους), αξιοπιστία και ασφάλεια.

Με ορίζοντα τον Φεβρουάριο του 2025, το Inkjin σχεδιάζει να εισαγάγει δυνατότητες για πληρωμές μέσω της εφαρμογής και κράτηση ραντεβού. Παράλληλα, η ομάδα αναπτύσσει μια ειδική πλατφόρμα για τους καλλιτέχνες, που θα τους επιτρέπει να διαχειρίζονται το προφίλ τους, τα σχέδια και τα ραντεβού τους, προσφέροντάς τους ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό εργαλείο για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

Το Inkjin, το οποίο συνδυάζει την τεχνολογία με τη δημιουργικότητα, αποτελεί μια καινοτομία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, με παγκόσμια δυναμική, τοποθετώντας την Ελλάδα στην αιχμή της καινοτομίας. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το inkjin.com

